21:08, Сегодня

Власть действует так же, как Путин и Лукашенко — нардеп о телеканалах Олег Синютка рассказал, зачем перезапускают три государственніх телеканала

Власть решила перезапустить три государственных канала — "Суспільне", "Рада" и "Дом". Для чего это делается, рассказал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп Олег Синютка.

"В сегодняшней ситуации понятно, чего хочет власть. Власть видит, как это делает Лукашенко, как это делает Путин, и почему бы не делать это в Украине. Только Путин делал это за счет "Газпрома", а власть хочет это сделать за счет бюджета. Вы говорили о 375 млн на телеканал "Рада", так на телеканал "Дом" на следующий год в бюджете заложена астрономическая сумма — 1 млрд грн. налогоплательщиков. Не на врачей, не на учителей, не на пенсионеров. Про "Суспильне" еще отдельная история. Сегодня появился законопроект, которым они хотят переформатировать его", — сказал он.

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По словам депутата, действия власти нарушают договоренности с Советом Европы.

"Для чего это власть делает? Мы сегодня говорили о многих ошибках, которые допускает власть. О лжи, которую она сделала на выборах и продолжает уже два года. Все это надо как-то объяснить людям. И теперь средства налогоплательщиков будут уходить на то, чтобы через СМИ, через два государственных телеканала, объяснять, почему власть врет и почему не делает. Единственное, чего власть не хочет говорить, — что таким огосударствливанием она нарушает обязательства Украины, которые мы взяли перед Советом Европы — о разгосударствливании информационных каналов, о демонополизации информационного вещания. А сегодня власть делает все абсолютно наоборот", — сказал он.

Ранее директор ГО "Детектор Медиа" Галина Петренко заявила, что запуск государственного телеканала "Дом" на неоккупированную часть Украины и так вызовет огромное сопротивление общества, а приглашение ведущим одиозного шоумена Андрея Пальчевского еще больше раздражает украинцев.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".