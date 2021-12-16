20:34, Сегодня

Скандальное интервью Богдана: эксперт объяснил, почему промолчал Офис президента Политтехнолог прокомментировал интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону

В эфире ток-шоу "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Офис президента Владимира Зеленского до сих пор не отреагировал на скандальное интервью Андрея Богдана.

"По моему мнению, вот если Богдан сказал за информацию, что в 2020-2021 годах работали офшоры, к которым имел отношения Владимир Зеленский, вот они, они работают - все, моментально нужно отвечать, купировать этот скандал, негатив", - говорит он.

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По словам эксперта, Богдан не предъявил абсолютно никаких фактов, чтобы подтвердить свои подозрения в отношении команды президента.

"Ну, Богдан профессиональный адвокат, юрист, он должен взвешивать каждое свое слово. Поэтому, я считаю, что если бы он предъявил хотя бы пару фактов, тогда и нужно было моментально реагировать. И кстати, если у тебя есть такая информация, что и конверты там получают - иди и подавай заявление", - отметил политтехнолог.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил в своем последнем интервью Дмитрию Гордону о готовящихся "репрессиях" в отношении ряда украинских журналистов.

"Что заявил Андрей Богдан? Он заявил, что президент отдал личное указание исполняющему обязанности главы ГБР меня посадить. Меня, журналиста. А также посадить Савика Шустера, Юрия Бутусова, Дмитрия Разумкова и так далее. Кроме того, как сказал Андрей Богдан, Полтавский суд разрешил проводить в отношении меня НСРД - негласные следственно-розыскные действия. В XXI веке в Украине, в демократической стране, которой руководит демократически избранный президент... Зеленский отдал личное указание не просто посадить Гордона, но еще и НСРД проводить. Это значит, что за мной следят, слушают мои телефоны, проводят видеонаблюдения. Журналиста! За что? За то, что я правду говорю?" — сказал Гордон.

Неделей ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.