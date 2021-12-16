19:10, Сегодня

Россия разрушит Украину без вторжения – прогноз Пионтковского России не нужно снова нарушать границы Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, считает политолог

Могут ли США после встречи президента Джозефа Байдена с лидером России Владимиром Путиным перейти к более решительным шагам в отношении Кремля, рассказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Это зависит от того, удастся ли американским сенатором добиться отставки Салливана (американский посол в РФ Джон Салливан – ред.). Смотрите, что он говорил на своем брифинге - давайте будем водить вот эти адские санкции только после того, как Путин совершит масштабное вторжение вглубь Украины, а пока давайте даже заморозим текущие военные поставки (Украине – ред.). И на следующий день администрация (Байдена - ред.) их заморозила. А у Москвы есть достаточно инструментов по разрушению украинской государственности без полномасштабного вторжения", - сказал эксперт.

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Политолог отметил, что сейчас нужно ждать ответа из США, учитывая, что после переговоров Байдена и Путина прошла неделя.

"Это если завтра будут какие-то провокации на Донбассе, а они наверняка будут, после того, как Путин обвинил Украину в геноциде русских людей, то тот же Салливан скажет - ну, да, это неприятно, но это же не полномасштабное вторжение в Украину, поэтому не надо вводить санкции. Все решают ближайшие дни в Вашингтоне. Я убежден, что проукраинская линия там победит, и в том числе потому, что Украина не объект манипуляций других держав, а субъект мировой политики, которая активно влияет на эту борьбу и в Вашингтоне, и в Брюсселе", — сказал Пионтковский.

Стоит отметить, что в Европарламенте анонсировали введение новых санкций в отношении Кремля. В частности, речь может идти об исключении России из международной банковской системы, а также об отказе от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "ЕП", цитируя лидера фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфреда Вебера.

"Фактом является то, что на границах Украины размещено более 100 тысяч вооруженных солдат... Поэтому мы должны подготовиться к возникновению самых сложных вопросов, и это значит, что в Европе... может снова начаться война", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее дипломат Константин Елисеев сообщил, что с Путиным можно договариваться, если с Украиной в этих переговорах будут участвовать западные партнеры.

"По состоянию на сегодня, если спросить, нужен ли контакт с Путиным, — нужен, но при двух условиях. Первое условие - если вместе с нами есть наши партнеры, это как минимум Германия и Франция. И второе условие - если мы будем говорить с Путиным с позиции силы. Что имеется в виду? Имеется в виду политико-дипломатическое давление, имеются в виду санкции, имеется в виду успех реформ в Украине. Только тогда любой контакт с Путиным будет иметь пользу", — сказал дипломат.

Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина. Что она делает для безопасности Украины?" — подытожил Илларионов.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.