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Великобритания ответит на вторжение России в Украину – детали от посла "Великобритания одна из тех стран, которая предоставляет нам оружие"

Великобритания поможет Украине в случае полномасштабного вторжения войск Российской Федерации. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

"Я думаю, что сигнал Путин получил, он понимает, что председательствующая страна в G, один из крупнейших партнеров НАТО, если предупреждает о катастрофических последствиях для российской экономики – достаточно мощный сигнал для того, чтобы Владимир Путин понял", – говорит он.

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Посол отметил, что Великобритания свою санкционную политику соизмеряет с мерами, которые вводит ЕС, но может создать для России больше проблем.

"Вместе с тем, традиционно тесные отношения с США позволяют Великобритании постоянно работать с Вашингтоном. И нужно признать, что страна смогла развязать себе руки в этих вопросах. Например, в отличие от Германии, Великобритания таким образом диверсифицировала свои поставки энергоносителей, что она вообще не зависит от поставок из России. Это позволяет вести открытую политику", - отметил дипломат.

Также Пристайко рассказал о финансовой помощи Великобритании для Украины, которую планируют потратить на военные проекты.

"Великобритания одна из тех стран, которая предоставляет нам оружие. Несколько дней назад во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы было объявлено, что кредит на 2 миллиарда фунтов стерлингов, который Британия предоставляла Украине раньше, будет увеличен еще на 1 миллиард. Ранее был план о том, что половина этого кредита пойдет на военные проекты. Это конкретные корабли, вооружение и т.д", - заявил посол.

Ранее журналист Евгений Киселев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент РФ Владимир Путин не боится жестких санкций стран Запада и США.

"Он же (Владимир Путин, - ред.) не из собственного кармана будет доставать эти миллионы и миллиарды потерянных долларов. Тот экономический ущерб, который понесет Россия в результате жесточайших экономических санкций, будет в итоге переложен на плечи налогоплательщиков. А Путин со своими товарищами по бурной питерской молодости будет продолжать жить в шоколаде. Им наплевать на то, что еще больше сократится уровень реальных доходов российских граждан, который не растет с 2014 года", - сказал он.

Напомним, в США рассказали, какими могут быть новые санкции против России. Они могут затронуть окружение президента Владимира Путина и энергетические компании, а также предполагать отключение России от системы международных платежей SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.