18:18, Сегодня

Для контакта с Путиным должно быть два условия - дипломат Путин понимает только силу – дипломат объяснил, с какой позиции следует вести переговоры с лидером РФ

С лидером России Владимиром Путиным можно договариваться, если с Украиной в этих переговорах будут участвовать западные партнеры. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев.

"По состоянию на сегодня, если спросить, нужен ли контакт с Путиным, - нужен, но при двух условиях. Первое условие - если вместе с нами есть наши партнеры, это как минимум Германия и Франция. И второе условие - если мы будем говорить с Путиным с позиции силы. Что имеется в виду? Имеется в виду политико-дипломатическое давление, имеются в виду санкции, имеется в виду успех реформ в Украине. Только тогда любой контакт с Путиным будет иметь пользу", — сказал дипломат.

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Елисеев привел в пример ситуацию с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Тогда некоторые западные СМИ написали, что попытка Борреля протянуть руку России окончилась провалом.

"Те, кто выступает за то, чтобы были прямые переговоры с Путиным... Я хочу напомнить недавнюю историю, к сожалению, очень грустную, когда вице-президент Европейской комиссии, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поехал в Москву, и вы видели, как его там поставили на место. Они решили вообще с ним не говорить. И это вызвало даже скандал внутри Евросоюза. Но вспомните - за ним (ЕС - ред.) стоят 27 стран. И даже он попал в такую передрягу. Тоже решил, так сказать, показать, что он хочет и может с Путиным напрямую договориться о чем-то. Поэтому я считаю, что нам надо это делать, но при крепкой поддержке наших партнеров", — сказал Елисеев.

Напомним, Жозеп Боррель в феврале этого года поехал в Москву с целью восстановить отношения Евросоюза и РФ. Немецкое издание "Deutsche Welle" после этого визита опубликовало статью, в которой сообщило, что "миссия Борреля провалилась".

В свою очередь издание Politico написало, что, по словам Борреля, он передал в Москве недовольство ЕС по поводу ареста Навального.

"Я передал министру Лаврову нашу глубокую озабоченность, и повторил наш призыв к его освобождению и началу беспристрастного расследования его отравления", — сказал он.

На это глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул Запад, выразив сомнения относительно того, что в лабораториях Евросоюза смогли установить яд, которым был отравлен оппозиционный российский политик Алексей Навальный. Издание Politico отметило, что выводы относительно выявленного яда подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия.

Отметим, что российский политтехнолог Игорь Князев ранее в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как воспринимают в Кремле переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена.

"Мне кажется, судя по тому, в каком виде принят новый американский бюджет, со стороны Москвы с Байденом все очень хорошо срослось. Санкции против "Северного потока-2" пропали, персональные санкции против 35 лиц пропали, и еще много чего из бюджета пропало. Поэтому мне кажется, что все там для Кремля срослось прекрасно", — сказал эксперт.