18:06, Сегодня

Скандал с каналами "Дом" и "Рада" – откат от европейских реформ – журналист "Украина несколько лет назад взяла на себя обязательство вообще избавиться от государственных вещателей"

Запуск государственного телеканала "Дом" на неоккупированную часть Украины и так вызовет огромное сопротивление общества, а приглашение ведущим одиозного шоумена Андрея Пальчевского еще больше раздражает украинцев. Такое мнение озвучила в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" директор ГО "Детектор Медиа" Галина Петренко.

"Для меня большая загадка, почему его (Андрея Пальчевского, - ред.) пригласили. Понятно, что запуск телеканала "Дом" на неоккупированную территорию Украины вызывает огромный скандал. И зачем раздражать профессиональное сообщество приглашением такого лица для ведения такой программы - мне непонятно. Это даже облегчает критику телеканала "Дом", - сказала она.

Петренко считает, что власть может и не обратить внимание на критику медиа-общества относительно этих процессов.

"Мы можем только прогнозировать, но мы видим на примере другого телеканала "Рада": когда давление и критика очень сильны, власть хотя бы в заявлениях пытается давать задний ход, говорить, что все будет не так, как мы сразу сказали, что-то немного подправим. Очень важно говорить о Пальчевском на канале "Дом", - отметила она.

По мнению Петренко, процессы, которые сейчас происходят с государственными телеканалами, крайне негативно влияют на имидж Украины:

"Украина несколько лет назад обязалась вообще избавиться от государственных вещателей. Сейчас - это просто откат в европейских реформах и еще один гвоздь в наш гроб, когда мы захотим интегрироваться в европейское пространство".

Как сообщало ранее Детектор-медиа, Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".

Отметим, что Андрей Пальчевский баллотировался на последних выборах в мэры Киева, но не прошел даже в пятерку по итогам голосования.

Напомним, что ранее "Медиа Группа Украина" выступила с заявлением, касающимся свободы слова в Украине.

"Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права необходимо защищать. Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене", — сказано в заявлении.