17:24, Сегодня

Монобольшинство разваливается: эксперты указали на опасность для страны В случае отсутствия парламентского большинства в следующем году могут состояться досрочные выборы

Монобольшинство в Верховной Раде теряет депутатов, и это может привести к неприятным для Украины последствиям. С такими прогнозами в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на канале "Украина 24" выступили военный эксперт Александр Мусиенко и политолог Олег Постернак.

По мнению Мусиенко, из-за выхода депутатов из "Слуги народа" другие группы могут диктовать выгодные им условия при голосовании за законопроекты.

"Происходит то, о чем предупреждали многие аналитики – что постепенно начинает "сыпаться" монобольшинство, которое уже не настолько монолитно, как раньше. Оно и ранее не было настолько монолитным, потому что разные группы существовали и продолжают существовать. Сейчас мы видим, что депутаты заявляют о выходе из фракции с трибуны парламента. Если ранее они делали это тихо, об этом становилось известно, когда скандалы выходили за пределы, то сейчас об этом заявляют открыто, видят, что рейтинги снижаются, начинают искать себе стартовые площадки к следующим выборам. Вопрос в том, что это приводит к тому, что фракция "Слуга народа" все больше вынуждена полагаться на две группы - "Довіра" и "За майбутнє" - а те выходят и диктуют свои условия, выгодные тем, кто стоит за этими группами, кто им скажет: вот сюда правку, вот тут такое условие, тут такое. И страдают из-за этого люди", - считает эксперт.

Читайте также: "Они - как шакалы": Гройсман рассказал о кризисе внутри "Слуги народа"

По мнению Олега Постернака, в следующем году не исключены досрочные выборы в парламент.

"Для монобольшинства, которое и ранее было конгломератом разных депутатских внутренних корпоративных групп, связанных с внепарламентскими вещами, постоянно выстраивался внутренний механизм согласования интересов. Самый большой риск в будущем – когда депутаты-мажоритарщики, "слуги народа", начнут выходить из фракции. Напомню, согласно Конституции, они не рискуют потерять мандат. Как только цифра опускается меньше 226 голосов, и если большинство не будет создано, через месяц у президента появляется право распустить Верховную Раду. Таким образом, в 2022 году призрак досрочных парламентских выборов будет дамокловым мечом стоять над Радой, если Банковой это будет выгодно", - сказал Постернак.

Читайте также: "С Зеленским не по пути": Бацман рассказала, что ждет "Слугу народа"

Напомним, ранее фракцию "Слуга народа" покинули депутаты Роман Соха, Людмила Буймистер, Артем Дмитрук.

Экс-глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что монобольшинство в Верховной Раде сегодня может принимать решения с помощью депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", однако и эта схема дает сбои. "Парламент способен принимать законы, иногда мы набираем больше 300. Если это правильный закон, за него голосуют все – и представители монобольшинства, и представители других политических сил, которые представлены в парламенте. Если это закон плохой, то за него нет голосов и в монобольшинстве", – объяснил он.