16:51, Сегодня

Монобольшинства уже нет – политолог о том, что ждет Раду "Если им будут нужны эти досрочные выборы – причину для этого найдут"

Монобольшинства в украинском парламенте больше не существует. Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.

"Оно (монобольшинство – ред.,) юридически существует, но де-факто его по состоянию на сегодняшний день нет. Если мы возьмем все последние голосования, только за одно голосование - министра обороны, было 226 голосов от монобольшинства. Все остальные ключевые голосования заканчивались тем, что было 220 голосов, 218, а все остальные голоса прибавляли депутаты из других фракций", - говорит он.

Читайте также: Зеленский создал систему, ведущую страну к уничтожению - Шкиряк

Эксперт напомнил, как после избрания на пост президента Владимир Зеленский сразу распустил Верховную Раду из-за отсутствия в парламенте коалиции. Хотя решения в этом парламенте тоже принимались за счет депутатов из разных фракций.

"Сейчас мы приближаемся к такой ситуации. Вскоре она будет формализована уже в новом году, когда просто еще выйдет два-три десятка народных депутатов. И тогда нужно будет объявлять либо переформатирование коалиции, либо идти на досрочные выборы", - отметил политолог.

По мнению Рейтеровича, досрочные выборы в Верховную Раду зависят только от политической воли власти.

"Если им будут нужны эти досрочные выборы - причину для этого найдут. Если нет - будут максимально тянуть, как-то затягивать. Хотя, здесь может быть сложно, потому что этот тоненький источник людей, которые сейчас выходят из монобольшинства, в один прекрасный день может превратиться" в водопад, когда оттуда выйдет несколько десятков депутатов, им эту дыру просто никак не получится закрыть, потому что согласно закону, коалиции формируют только фракции. Ни одна из оппозиционных фракций сейчас в эту коалицию не пойдет, скорее всего. А если и пойдет, то запросит такое, что им просто откажут", - сказал эксперт.

Ранее телеведущий и политолог Дмитрий Спивак объяснял, зачем Украине проводить досрочные парламентские выборы.

"Монобольшинства нет. Сегодня за все важнейшие решения для "Слуги народа" голосовали 210-212 самих "слуг" при необходимых 226. Все остальное - помогают олигархические фракции. У нас же деолигархизация в стране. Расскажу, как она проходит. Все, что нужно "слугам" - подключается фракция "За Майбах" ("За майбутнє" - ред.). И вторая группа - "Довіра"... Чисто бизнесовые группы, которые помогают в последнее время с голосами. Как только Владимир Зеленский хоть слово говорит о борьбе с олигархами, сразу вспоминайте, кто помогает "слугам народа" продвигать идеи и лоббистские решения в стенах парламента", - отметил политолог.