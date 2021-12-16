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Скандал в Раде: нардеп рассказала, что мешает передвигаться в кулуарах В кулуарах Верховной Рады часть этажа заняла "стихийная" студия телеканала "Рада"

В кулуарах Верховной Рады нардепы и журналисты были возмущены тем, что половину второго этажа неожиданно заняли оборудованием телеканала "Рада". Подробней о ситуации сообщила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" парламентарий Инна Совсун.

Нардеп рассказала, что часть второго этажа оказалась недоступной для передвижения людей, так как там развернул свою студию парламентский телеканал.

"Студия заняла фактически половину кулуаров, создала кучу неудобств для депутатов и журналистов, которые здесь работают, потому что фактически перемещение по территории второго этажа Верховной Рады было заблокировано. Они просто пришли (сотрудники телеканала - ред.) и поставили (оборудование - ред.). Это создало много неудобств и для депутатов, и для журналистов, работающих в парламенте, которые жалуются на то, что сейчас они физически не имеют возможности смотреть заседание Верховной Рады, потому что именно там, где сейчас находится студия телеканала "Рада", находился телевизор, который транслировал, что происходят непосредственно в зале заседаний. А сейчас журналисты не слышат, что внутри происходит, не могут понять, за что голосуется, и что им комментировать и писать", — отметила нардеп.

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Также она сообщила, что появился шанс, что студию "свернут" и откроют проход.

"Сейчас вроде бы было дано обещание о том, что будут придерживаться стандарта относительно равного, пропорционального доступа к телеканалу, который финансируется за средства всех налогоплательщиков, независимо от того, за какую политическую партию они голосовали, а также должна быть предоставлена площадка для выступления всем представителям (политических сил – ред.). Не будет возможности, по крайней мере, так было объявлено, каким-то образом прерывать выступления тех или иных депутатов в зависимости от их партийной принадлежности. И так же дали обещание, что вроде бы эта студия, которая заблокировала кулуары, в конце концов, будет убрана со второго этажа парламента. Теперь ключевой вопрос - будут ли эти обещания реализованы, или нет, это очень важно", — сказала Совсун.

Отметим, что во время прямого эфира, который транслировался из "кулуарной студии" телеканала "Рада", пятый президент Украины Петр Порошенко прервал беседу ведущих с нардепом Даниилом Гетманцевым.

Он поинтересовался, для чего телевизионным оборудованием был перекрыт проход второго этажа. После некоторых препирательств с Гетманцевым и ведущими, которые пригласили его присоединиться к эфиру, он развернулся к телезрителям и сказал, что в данном случае наблюдается нецелевое расходование средств налогоплательщиков.

"Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали – сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков", – заявил он.

Напомним, что ранее "Медиа Группа Украина" выступила с заявлением, касающимся свободы слова в Украине.

"Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права необходимо защищать. Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене", — сказано в заявлении.