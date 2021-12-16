14:04, Сегодня

КГБ против КВН - нардеп о прямой встрече Путина и Зеленского Владимиру Зеленскому не нужно настаивать на встрече с Владимиром Путиным, считает Гончаренко

В кулуарах Верховной Рады нардепы обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом на телеканале "Украина 24" в программе "Сегодня Утро" рассказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По мнению парламентария, Зеленскому не нужно форсировать ситуацию, касающуюся встречи с президентом Росии Владимиром Путиным.

"Я бы попросил нашего президента перестать позорить страну и просить об этой встрече. Владимир Александрович, пора выпрямить плечи и посмотреть прямо в глаза. Рассказывали о "заглянуть в глаза". Не надо заглядывать, а надо прямо смотреть. И прекратить эти бесконечные просьбы о встрече. Будет готов Путин встретиться - слава богу, надо садиться и встречаться. Мое мнение – безусловно (встречаться вместе – ред.), с посредниками. Нормандский формат, еще лучше с Соединенными Штатами Америки. Один на один - это будет КГБ против КВН", — сказал Гончаренко.

Читайте также: Зеленский в Брюсселе: экс-министр назвал главную цель президента Украины

Отметим, что политолог Георгий Биркадзе, оценивая возможность встречи президентов Украины и РФ, заявил, что Владимир Зеленский должен уяснить, что Владимир Путин - убийца и шизофреник, с которым нельзя договориться. По мнению эксперта, такие переговоры будут иметь смысл, если на них будет присутствовать президент США Джо Байден.

"Говорят, что нужно быть оратором, чтобы вести переговоры с "императором". За 30 лет в нашей стране лучшего оратора, чем Владимир Зеленский, еще не было. Это он показал, когда выступал в Верховной Раде", — считает политолог.

Читайте также: "Путин получил пощечину": эксперт объяснил новое решение России по Донбассу

Кроме того, сообщалось, что дипломат и чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев считает, что Владимир Зеленский на встрече с Олафом Шольцем не сможет изменить позицию Германии, которая блокирует поставки оружия Украине, несмотря на возможное вторжение России.

"Это не новость, что Германия блокировала нам поставку определенных запчастей и определенных элементов для нашего вооружения. Мы это переживали еще с 2014 года, когда Германия отказывалась нам передавать товары так называемого двойного назначения. Тогда речь шла о запчастях для моторов "Мерседес" для украинских военных машин. Поэтому мы с этим, к сожалению, все время жили, и я думаю, что напрасно надеяться, что Германия резко изменит позицию. Как еще тогда нам объясняли сами немцы, у них, к сожалению, есть такая историческая травма еще со времен Второй мировой войны", — сказал он.