23:33, Вчера

Бацман назвала условие, при котором Зеленский мог сейчас сидеть в тюрьме "Понимаете, если честно - это просто караул"

В эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман прокомментировала информацию о том, что Офис президента готовит "репрессии" в отношении ряда украинских журналистов.

"Я даже не знаю, с каким президентом Украины сравнить то, что происходит сегодня в отношении президента Владимира Зеленского с журналистами и свободой слова. Потому что когда по журналистам. которые говорят правду, какие-то неудобные для президента вещи - открывается медиагонь со все свих помоек, историй.

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Мы же знаем, информацию не утаишь. Люди, которым это заказывают, приходят и рассказывают о том, какие бюджеты тратятся сегодня для того, чтобы облить грязью тех, кто критикует", - говорит она.

По ее словам, власть не боится в открытую уничтожать свободу слова, хто именно благодаря демократическим принципам и свободе слове Владимир Зеленский смог стать президентом Украины.

"Понимаете, если честно - это просто караул. У нас в Украине, для которой свобода слова стала одним из наших достижений ...если бы с ним вели себя так же, как он ведет себя с журналистами - он бы уже в тюрьме был, он бы не стал президентом. "Квартал 95" закрыли бы все остальные президенты за критику, которую он дает".

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Алеся Бацман рассказала, что журналисты, которые не боятся в открытую критиковать власть и говорить правду, обратились за помощью во все соответствующие органы, чтобы получить защиту от режима Владимира Зеленского.

"Более того - мы разослали официальные письма в посольства западных стран для того, чтобы они понимали, что сейчас происходит в Украине. Потому что это - очень плохая история. Если они закроют рот нам - дальше пикнуть не сможете все вы. Если сечйчас на это не среагировать, не отстоять свободу слова - мы превратимся в наших северных соседей. Но просто вопрос в том, что Украина - не Россия или Беларусь, у нас эта история не пройдет".

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил в своем последнем интервью Дмитрию Гордону о готовящихся "репрессиях" в отношении ряда украинских журналистов.

"Что заявил Андрей Богдан? Он заявил, что президент отдал личное указание исполняющему обязанности главы ГБР меня посадить. Меня, журналиста. А также посадить Савика Шустера, Юрия Бутусова, Дмитрия Разумкова и так далее. Кроме того, как сказал Андрей Богдан, Полтавский суд разрешил проводить в отношении меня НСРД - негласные следственно-розыскные действия. В XXI веке в Украине, в демократической стране, которой руководит демократически избранный президент... Зеленский отдал личное указание не просто посадить Гордона, но еще и НСРД проводить. Это значит, что за мной следят, слушают мои телефоны, проводят видеонаблюдения. Журналиста! За что? За то, что я правду говорю?" — сказал Гордон.

Неделей ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.