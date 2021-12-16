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Бацман назвала главный источник падения рейтинга Зеленского Журналистка оценила кадровую политику президента

Неудачная кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского уничтожает рейтинг главы государства.

Об этом заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман, комментируя скандальное увольнение заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.

"Я думаю, что кадровая политика является на сегодняшний день одним из главных источников падения рейтинга и президента Зеленского, и в целом его команды. Когда ты что-то не знаешь сам, ты всегда можешь пригласить людей, которые профессиональные, патриотичные, имеют опыт. Которые могут советовать, которые могут работать, которые могут давать результат. Ты сам принимаешь решения, но слушать и слышать этих людей очень важно... На сегодняшний момент этого нет", - сказала журналистка.

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По ее словам, пример с Гогилашвили показателен:

"Когда вскрылась эта вопиющая история, которая не просто портит настроение, а ты после этого начинаешь думать - об этом мы узнали, а сколько же еще таких историй, которые просто пока не вышли в свет? Когда она стала очень резонансной и очень токсичной, президент отреагировал на нее правильно, этого человека уволили. Но главный вопрос остается - как он туда попал? По каким критериям его выбирали?"

Как подчеркнула Бацман, до этого в Украине "мы имеем череду 2,5 года кадровых ошибок, которые не исправлялись".

"До сих пор они не исправлены, что дает обычным людям, которые смотрят на это все, сделать выводы о том, что есть "свои" - пусть они будут подонками, пусть они будут непрофессиональными, пусть они будут не патриотами, но они "свои". ...Родственники, друзья, "кварталовцы", кто угодно. Они могут делать любые ошибки - их прикроют, их оправдают, скажут - "простим, это сукин сын, но наш сукин сын". Это убивает в обществе веру в справедливость, в правосудие", - заявила журналистка.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что назначение Александра Гогилашвили в МВД было политическим решением и состоялось по личной инициативе президента Украины.

"Я уже неоднократно говорил, что сегодня действительно кадровая политика является позором украинского государства, поскольку любые назначения проходят исключительно по принципу личной лояльности. А никакого профессионализма в этом нет... Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", - заявил он.