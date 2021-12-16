Бацман назвала главный источник падения рейтинга Зеленского

Журналистка оценила кадровую политику президента

Бацман назвала главный источник падения рейтинга Зеленского

Неудачная кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского уничтожает рейтинг главы государства.

Об этом заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман, комментируя скандальное увольнение заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.

"Я думаю, что кадровая политика является на сегодняшний день одним из главных источников падения рейтинга и президента Зеленского, и в целом его команды. Когда ты что-то не знаешь сам, ты всегда можешь пригласить людей, которые профессиональные, патриотичные, имеют опыт. Которые могут советовать, которые могут работать, которые могут давать результат. Ты сам принимаешь решения, но слушать и слышать этих людей очень важно... На сегодняшний момент этого нет", - сказала журналистка.

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По ее словам, пример с Гогилашвили показателен:

"Когда вскрылась эта вопиющая история, которая не просто портит настроение, а ты после этого начинаешь думать - об этом мы узнали, а сколько же еще таких историй, которые просто пока не вышли в свет? Когда она стала очень резонансной и очень токсичной, президент отреагировал на нее правильно, этого человека уволили. Но главный вопрос остается - как он туда попал? По каким критериям его выбирали?"

Как подчеркнула Бацман, до этого в Украине "мы имеем череду 2,5 года кадровых ошибок, которые не исправлялись".

"До сих пор они не исправлены, что дает обычным людям, которые смотрят на это все, сделать выводы о том, что есть "свои" - пусть они будут подонками, пусть они будут непрофессиональными, пусть они будут не патриотами, но они "свои". ...Родственники, друзья, "кварталовцы", кто угодно. Они могут делать любые ошибки - их прикроют, их оправдают, скажут - "простим, это сукин сын, но наш сукин сын". Это убивает в обществе веру в справедливость, в правосудие", - заявила журналистка.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что назначение Александра Гогилашвили в МВД было политическим решением и состоялось по личной инициативе президента Украины.

"Я уже неоднократно говорил, что сегодня действительно кадровая политика является позором украинского государства, поскольку любые назначения проходят исключительно по принципу личной лояльности. А никакого профессионализма в этом нет... Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", - заявил он.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский МВД Алеся Бацман Александр Гогилашвили