22:29, Вчера

"Не быкуй!" – Шкиряк вмешался в спор нардепа с экспертом Валентин Гладких, Зорян Шкиряк и Ярослав Железняк устроили спор в эфире

В эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" поспорили, говоря на тему должностей министров в Украине, депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк и политический аналитик Валентин Гладких. Далее к спору присоединился экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывания аналитика о фото экс-заместительницы министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой.

Ярослав Железняк: Мы видим сейчас, что министры хотят убежать, а иногда им это не дают, как с господином Ткаченко. Но чтобы там была очередь на назначение, нет. Обращаюсь ко всем. Друзья, мы в эфире национального телеканала. Давайте свои сексистские высказывания, которые могут относиться к прошлому веку...

Валентин Гладких: Меня обвинять в сексизме – это очень бестолково.

Ярослав Железняк: Валентин, ты много сказал. Твое счастье, что сейчас сижу здесь я, а не Инна Совсун.

Валентин Гладких: Дело в условиях отбора. Вот и все!

Ярослав Железняк: Поорал?

Читайте также: "Ведешь себя нагло": нардепы поспорили из-за закона об олигархах

Валентин Гладких: Поорал? Вы поорали. Мы на "ты" не переходили. Я не припомню этого момента. Попейте водички, успокойтесь и говорите дальше.

Ярослав Железняк: Еще раз. Я хочу, чтобы в эфире национального телеканала у нас не звучало сексизма. Если вы с удивлением узнали, что у девушки...

Валентин Гладких: Погуглите слово "сексизм"

Ярослав Железняк: ...и это единственное замечание к замминистру, то она была замечательной замминистра.

Валентин Гладких: По каким критериям это определено?

Ярослав Железняк: Я бы хотел, чтобы у вас подходило понимание, что и женщины, и мужчины все равно могут работать.

Валентин Гладких: Я еще повторяю вопрос. Это по каким критериям вы определили?

Дальше в спор вмешался Зорян Шкиряк:

Валентин Гладких: Господин Ярослав, где вы работали? Расскажите, пожалуйста, где вы работали?

Ярослав Железняк: Можете пока не отвлекать эфир и загуглить мою биографию?

Зорян Шкиряк: Слушайте, ну можно остановить и дать тогда... Валентин, остановись и дай людям говорить. Ну достаточно быковать в студии. Валентин, сейчас я тебе отвечу.

Валентин Гладких: Отвечайте.

Зорян Шкиряк: Ты не будешь в студии быковать как Гогилашвили. А ты сейчас в студии быкуешь.

Валентин Гладких: Быковать не буду, потому что я...

Зорян Шкиряк: Я понимаю, что тебе Офис поставил такую ​​задачу - приходить и хамить...

Валентин Гладких: 100%.

Зорян Шкиряк: Так ты дай сначала человеку сказать, а потом будешь хамить.

Валентин Гладких: Я вижу, что вы четко знаете задачи Офиса... Когда я общаюсь с людьми, им кажется, что я бычу. А когда начинаю быковать, то они понимают – раньше я просто общался.

Ярослав Железняк: Молодец. Это классный пример кадровой политики.

Зорян Шкиряк: Окей. Побыкуешь - только не со мной. Я тебе гарантирую, что со мной ты не побыкуешь.

Валентин Гладких: Будем заниматься йогой вместе.

Зорян Шкиряк: Займемся, когда нужно будет.

Читайте также: "Не трогайте меня!" – дискуссия экспертов зашла за грань

Напомним, народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обменялись обвинениями в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Рабинович упрекнул Арахамию в том, что "слуги народа" не наказали нардепа Галину Третьякову за скандальные высказывания. В ответ Арахамия напомнил об уголовном преследовании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.