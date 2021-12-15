22:22, Вчера

"Езжайте в Россию": экс-генпрокурор поссорился с нардепом из-за кадровой политики Руслан Рябошапка и Алексей Кучеренко устроили конфликт в прямом эфире

Неправильная кадровая политика нынешней власти приводит страну к катастрофе. Такое мнение озвучил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Так, комментируя скандал с экс-замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили из-за наличия российского паспорта, Рябошапка отметил, что гражданство должно было выявить СБУ во время проверки.

"Поэтому нельзя согласиться с Давидом Арахамией, что здесь не с чем разбираться. Здесь как раз нужно разбираться, и почему этот факт не был выяснен заранее - это выяснение в рамках уголовного дела. Другого варианта это выяснить нет. Не нужно покрывать людей, способствовавших незаконному назначению этого человека на должность"-, сказал он.

По его мнению, политика власти, когда на должности назначаются друзья или братья чиновников, ведет страну к катастрофе.

"Такая кадровая политика сегодня, что "квартал" занимает ключевые посты в стране, она ведет нас к катастрофе. Этой катастрофы можно избежать. Если говорить даже о тех же конкурсах, есть два способа назначения на должность: конкурс, или ты назначаешь своего кума на должность. Очевидно, что лучше назначить по конкусу. Если эти конкурсы, возможно, сегодня не срабатывают, отказываться от этого не нужно. Нужно этот институт совершенствовать, делать так, чтобы власть просто не могла вмешиваться в результаты конкурса".

Далее в комментарий экс-генерального прокурора вмешался народный депутат Алексей Кучеренко и гости программы устроили серьезный спор.

Алексей Кучеренко: Чтобы власть не могла вмешиваться?

Руслан Рябошапка: Да.

Кучеренко: А кто же будет отвечать за этих людей?

Рябошапка: Комиссия, которая будет назначать.

Кучеренко: Кто такая комиссия? Кто такие комиссиянты? Какая у них ответственность? Я понимаю, что вы работали в Офисе реформ...

Рябошапка: я никогда не работал в Офисе реформ, не нужно фантазировать.

Кучеренко: Тогда слава богу.

Рябошапка: Никто не придумал других рецептов. Весь мир живет так. Надо сделать, чтобы эти конкурсы были честными и прозрачными.

Кучеренко: Нет, не так.

Рябошапка: Не так было во времена Советского Союза.

Кучеренко: Что было при Советском Союзе – это кадры. И не нужно рассказывать басни.

Рябошапка: Вот мы и увидели эти кадры. Как мы живем – это как раз эти кадры.

Кучеренко: Там нельзя было студента замминистра сделать.

Николай Княжицкий: Поэтому и развалился этот Союз, потому что такие кадры довели до этого. И такова кадровая политика.

Кучеренко: Развалился, я пока не вижу, чтобы нового что-то сделали.

Рябошапка: Езжайте в Россию, там и увидите. Кучеренко:

Кучеренко: Я сам разберусь, куда мне ехать, понятно? Большие реформаторы. Это вы натворили эту катастрофу, которая на нас надвигает сегодня.

Ранее сообщалось, что Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Возмущенный чиновник затеял с правоохранителями перепалку, используя нецензурную брань.

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Ряд народных депутатов обнародовал факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, имеет действительный российский загранпаспорт, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.