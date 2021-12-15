22:09, Вчера

Зеленский создал систему, ведущую страну к уничтожению - Шкиряк Зорян Шкиряк забил тревогу из-за кадровой политики властей

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского толкает государство на уничтожение.

Об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя скандальное увольнение заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.

По его словам, назначение Гогилашвили в МВД было политическим решением и состоялось по личной инициативе президента Украины.

Как подчеркнул Шкиряк, "абсолютную ответственность за эту персону и другие назначения, которые сегодня проходят в государстве, несет президент Зеленский".

"Я уже неоднократно говорил, что сегодня действительно кадровая политика является позором украинского государства, поскольку любые назначения проходят исключительно по принципу личной лояльности. А никакого профессионализма в этом нет... Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", - заявил он.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что полицейские на блокпосте в Краматорске имели право применить оружие против Александра Гогилашвили.

"На блокпосте есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием", - отметил он.