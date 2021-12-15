23:24, Вчера

США не доверяют украинским властям – нардеп назвал причину Николай Княжицкий объяснил, почему Украина стала субъектом международной политики, а не объектом

Кадровые скандалы в украинской власти, такие как увольнение заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, бьют по авторитету Украины в глазах западных партнеров.

Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Комментируя скандал с увольнением Гогилашвили, Княжицкий отметил:

"Этот человек не владеет украинским языком, он хамит, говорит, как обычная босота, попал туда из-за того, что его жена - какая-то помощница Зеленского, причем, как я читал в прессе, не официальная, а работает в "Квартале", при этом имеет доступ к государственной тайне... Качество этой политики, когда отменены конкурсы, когда сваты, кумовья, братья, друзья, родственники назначаются на ответственные должности без каких-либо квалификационных требований хотя бы по знанию языка, без проверки любых служб безопасности, потому что человек, сохранивший российский паспорт, как об этом пишут медиа и никто не опровергает, является налоговым резидентом Российской Федерации, находясь на такой должности – это просто катастрофическая ситуация".

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Нардеп посоветовал в этой ситуации представить западных партнеров Украины.

"Почему не позвонил Зеленскому Байден перед разговором с Путиным, почему позвонил через несколько дней? А как можно доверять людям, в кабинете которых сидят неофициально оформленные люди, связанные со страной-агрессором? Как можно доверять такой стране в вопросах безопасности? Как можно с нами иметь серьезные дела?" – объяснил он.

По словам депутата, из-за таких кадровых дел Украина стала субъектом политики, а не объектом, "а такие кадровые назначения везде".

"Сейчас один единственный человек в стране расставляет своих друзей без образования, занимающихся коррупцией, под прикрытием государства и за счет народа – это просто стыд. И потому к нам так относятся", – добавил Княжицкий.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что полицейские на блокпосте в Краматорске имели право применить оружие против Александра Гогилашвили.

"На блокпосте есть кроме дерзкого поведения, кроме дисциплинарных взысканий, например увольнения, там еще есть нарушение целого ряда статей уголовного законодательства. Хватание за оружие полицейского, дергание полицейского - я бы расценил это как нападение на полицейского, как попытку завладения его оружием", - отметил он.