20:59, Вчера

Путин не боится жестких санкций Запада – Киселев указал, кто пострадает "Им наплевать на то, что еще больше сократится уровень реальных доходов российских граждан"

Жесткие экономические санкции ит стран Запада и США не остановят президент РФ Владимира Путина от вторжения в Украину. Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

"Он (Владимир Путин,-ред) же не из собственного кармана будет доставать эти миллионы и миллиарды потерянных долларов. Тот экономический ущерб, который понесет Россия в результате жесточайших экономических санций будет, в итоге, переложен на плечи налогоплательщиков. А Путин со своими товарищами по бурной питерской молодости будет продолжать жить в шоколаде. Им наплевать на то, что еще больше сократится уровень реальных доходов российских граждан, который не растет с 2014 года", - говорит он.

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В целом же журналист считает, что к действительно жестким санкциям в отношении РФ дело так и не дойдет.

"А что такое вообще эти самые жесточайшие экономические санкции? Тут у мея существует определенный скепсис, Потому что настоящие действия - санкции, направленные на то, чтобы Запад отказался от закупок российской нефти и газа. Вот я не уверен в том, что говоря об этих санкциях против России в случае полномасштабного вторжения в Украину, Запад готов отказаться от поставок газа и нефти из России в Евросоюз. Зависимость очень большая: почти 35% того газа, который использует ЕС, поступает из РФ и не совсем понятно, как организовать его замещение. И половина добываемой нефти в России половина идет на экспорт. Как от этого отказаться Западу?".

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По словам Киселева, отказаться от нефти и газа из РФ европейские страны действительно могут. Правда, при одном условии:

"Но, в случае политической воли - отказаться можно. Вопрос в том, сумеют ли лидеры Запада проявить такой уровень политической воли и в какой степени они наконец поймут, что Украина является первым бастионом на пути российскиой экспансии в Европу".

Напомним, ранее в США рассказали, какими могут быть новые санкции против России. Они могут затронуть окружение президента Владимира Путина и энергетические компании, а также предполагать отключение России от системы международных платежей SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.