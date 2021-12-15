20:41, Вчера

Зеленский этого боится: Вятрович назвал, чего именно "Никакого самодостаточного политика возле Зеленского сейчас нет"

Людей возле ​​президента Украины Владимира Зеленского, имеющих какой-то политический потенциал, становится все меньше. Об этом в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Так он прокомментировал резонансное интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что важным фрагментом в этом интервью было не столько объяснение отставки Авакова, но дальше обобщения от господина Богдана, где говорилось, что президент Зеленский все больше боится держать возле себя людей, способных на какие-то самостоятельные решения, критику президента. Следовательно людей, имеющих какой-то политический потенциал, возле него становится все меньше. И это действительно так", - сказал Вятрович.

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"Здесь опосредованных доказательств, что именно такую ​​политику ведет Владимир Зеленский, очень много - начиная с отставки первого правительства, той команды, которая якобы шла к власти, меняя страну в 2019 году, которая фактически сейчас изменилась до неузнаваемости. Действительно, людей, которые проявляли какую-то политическую самодостаточность возле Владимира Зеленского, фактически не осталось. Остались те люди, которые готовы быть какими-нибудь резонаторами его идей и только повторять то, что сказал он. Никакого какого-то самодостаточного политика у Владимира Зеленского, который бы его просто дополнял, сейчас нет", - рассказал он.

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналистка Алеся Бацман рассказала, как президент Владимир Зеленский уничтожает свой рейтинг.