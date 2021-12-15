20:21, Вчера

Скандальные заявления Богдана дипломат сравнил с "грязным бельем" Александр Чалый рассказал, относится ли он серьезно к громким заявлениям экс-главы Офиса президента

Дипломат Александр Чалый в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" сравнил резонансное интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону с "грязным бельем".

Комментируя слова Богдана о том, что президент Владимир Зеленский отдает приказы преследовать критиков власти, дипломат заявил:

"Это свидетельствует, что грязь в украинской внутренней политике, которая возникла где-то после 1998 года, потому что первые деньги в украинскую парламентскую политику и внутреннюю политику зашли в 1998 году, сохраняется. Это первое. Во-вторых - я по специальности юрист. Если бы мы имели бы эти показания, пришел бы например действующий заместитель главы Офиса, или действующий глава Офиса и заявил что-то подобное... Или бы что-то подобное заявил Разумков, работавший в системе месяц или два назад, я бы еще к этому отнесся серьезно. Когда об этом говорит человек, который уже год или полтора не в процессе - и вы говорите. Мы все можем что-то говорить. Поэтому, на мой взгляд, мы просто обсуждаем грязное белье".

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На вопрос, воспринимает ли он эту историю как грязь, в которую погрузилась украинская политика, Чалый ответил:

"Как грязь. У нас возникают очень серьезные стратегические вопросы во внутреннем развитии Украины, на пороге энергетический кризис... Следующий очень серьезный вопрос - Соединенные Штаты и Россия начали стратегический диалог по поводу будущего Украины. Это вопрос нашей безопасности, каждого из нас. Мы начинаем отвлекать внимание на вещи, которые практически недоказуемы".

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Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - говорит он.