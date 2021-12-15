20:06, Вчера

"Умышленно пренебрегает законами" - Вятрович раскритиковал Зеленского "К сожалению, на 30-м году независимости Украины власть имущие очень часто нарушают законы"

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно пренебрегает законом и разрушает государственные учреждения. Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Владимир Вятрович.

"К сожалению, на 30-м году независимости Украины власть имущие очень часто нарушают законы. И это даже зафиксировано решением суда по президенту Владимиру Зеленскому. Сколько там сейчас - 8 или 9 есть решений Верховного суда, в которых Зеленский признан неправым?" - сказал он.

По мнению Вятровича, другие правоохранительные структуры, как и глава государства, тоже нарушают законы:

"Нам говорят, если что-то не так, то обращаться к прокурору. К кому? К Венедиктовой? Если что-то неправильно сделано, обращайтесь к президенту. К кому? К Зеленскому, который, возможно, совершил государственную измену? Давайте говорить о реальной ситуации, а не о том, как должно быть, как написано. К сожалению, реальная ситуация состоит в том, что у нас есть президент, который намеренно пренебрегает законом, разрушает институции государства, и мы должны что-то сделать с этой ситуацией, а не просто говорить, что в законе так не написано, значит, он не может так сделать. Но он делает, к сожалению".

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.