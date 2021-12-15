19:23, Сегодня

Зеленский играет "Голобородько", его некому притормозить - Вятрович По словам нардепа, Зеленский имеет "представление о себе как о государстве"

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает играть роль "президента Голобородько" из фильма "Слуга народа" и ставит свою волю выше законов.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, комментируя резонансное интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.

"Ничего особенно неожиданного в этом интервью я не увидел – ни по форме, хамская форма всегда была для господина Богдана свойственна, ни по содержанию. То, что было сказано господином Богданом, оппозиционеры говорят со времени прихода к власти Владимира Зеленского. Что касается этой темы - сажать, пугать и так далее, опять-таки, здесь надо упрекнуть господина Богдана, что он был одним из руководителей избирательной кампании, одним из ключевых лозунгов которой было "Придет весна - будем сажать". Там речь не шла о законе, соблюдении законодательства и так далее. То есть, он тоже причастен к этой риторике", - отметил Вятрович.

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Как подчеркнул нардеп, эта риторика "подтверждает один из ключевых тезисов интервью Богдана, заключающийся в том, что Зеленский продолжает играть роль "президента Голобородько", и до сих пор верит, что он скажет какие-то страшные слова, всех напугает".

"Он до сих пор верит, что от его гневного взгляда все должны пугаться, он до сих пор верит, что нет никаких институций, никаких законов, только его высшая воля. Представление о себе, как о государстве, почти как у Людовика Четырнадцатого, по-моему, только усиливается у Владимира Зеленского. Отсюда и те тезисы о возможности кого-то сажать, кто ему просто не нравится, отсюда угрозы журналистам, угрозы оппозиционерам", - заявил он.

По словам Вятровича, эти угрозы могут реализоваться в жизнь, потому что "пока в окружении президента нет никого, кто бы мог притормозить его, объяснить, что то, что он делает, совершенно не соответствует законодательству, и что в конце концов ему когда-то придется за это отвечать".

"И если мы видим в окружении людей, только резонирующих с ним, усиливающих эти монархические замашки, то, к сожалению, для страны это может очень дорого стоить", - добавил нардеп.

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Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как президент Владимир Зеленский уничтожает свой рейтинг.