19:10, Сегодня

Скандал с лишением мандата: подробности от нардепа "Вы первыми узнаете, если такие попытки в отношении меня будут происходить"

Народный депутат Роман Соха в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" прокомментировал информацию о возможном давлении на него с целью лишения депутатского мандата.

"Буквально вчера Дмитрий Разумков (экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - ред.) комментировал этот вопрос... по поводу того, что действительно на меня оказывается давление с точки зрения лишения депутатского мандата. Разумков сказал четко, что на сегодняшний день законных оснований это сделать нет. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что мажоритарщик не может лишиться мандата", - сказал он.

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По его словам, также есть и другое разъяснение:

"Есть весеннее разъяснение ЦИК, где по одному депутату давался запрос о лишении его мандата после того, как он перестал быть членом фракции "Слуга народа". На это состав ЦИК ответил: "Извините, мы не можем так сделать, потому что так и так". Есть ст. 81 Конституции Украины, есть разъяснение Конституционного суда. Вы первыми узнаете, если такие попытки, как говорится, "нахрапом" по принципу "врагам - закон, а своим - все", в отношении меня будут происходить".

Напомним, 30 ноября депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он отметил, что не хочет иметь отношение к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Ранее Запорожская областная организация партии "Слуга народа" призвала народного депутата Романа Соху "добровольно" сложить мандат.

Как говорится в обращении, такое требование однопартийцы выдвигают из-за того, что "он избирался от "Слуги народа", от партии президента Зеленского, поэтому разрыв с фракцией, партией и президентом должен означать и потерю мандата".