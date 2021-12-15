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Встреча Зеленского с Шольцем: дипломат объяснил, почему политики не договорятся Дипломат рассказал, почему Германия не изменит позицию по отношению к Украине в противостоянии с РФ

Президент Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не сможет изменить позицию Германии, которая блокирует поставки оружия Украине, несмотря на возможное вторжение России. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев.

"Это не новость, что Германия блокировала нам поставку определенных запчастей и определенных элементов для нашего вооружения. Мы это переживали еще с 2014 года, когда Германия отказывалась нам передавать товары так называемого двойного назначения. Тогда речь шла о запчастях для моторов "Мерседес" для украинских военных машин. Поэтому мы с этим, к сожалению, все время жили, и я думаю, что напрасно надеяться, что Германия резко изменит позицию. Как еще тогда нам объясняли сами немцы, у них, к сожалению, есть такая историческая травма еще со времен Второй мировой войны", - сказал он.

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По его словам, больше пользы для Украины может принести трехсторонняя встреча:

"Я больше жду трехсторонней встречи в формате Украина-Германия-Франция - как площадки для координации общих позиций и потенциального запуска переговоров в нормандском формате. Нам нужно переходить к стратегии трех "Д": деэскалация, дипломатия и деоккупация".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель принял участие во встрече с лидерами государств-членов ЕС и ассоциированных стран-партнеров.

В преддверии шестого саммита Восточного партнерства лидеры Украины, Грузии и Молдовы представили свое видение приоритетов дальнейшего развития отношений государств "Ассоциированного трио" с Европейским Союзом. Глава украинского государства подчеркнул, что "Ассоциированное трио" должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза.

Зеленский поблагодарил лидеров стран-членов ЕС за поддержку европейских устремлений Украины и за заключение двусторонних деклараций о европейской перспективе нашего государства. Президент пригласил лидеров стран, которые еще официально не зафиксировали свою поддержку, присоединиться к этой инициативе, сообщает пресс-служба президента.

Ранее профессор-международник Андрей Мартынов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что результатом переговоров между Зеленским и Шольцем может стать продолжение работы нормандского формата на уровне МИД.

"Я думаю, по результатам этой встречи стоит ожидать, что стороны будут рекомендовать министерствам иностранных дел продолжать переговоры в нормандском формате... По итогам переговоров с заместителем Государственного секретаря США мы можем констатировать, что США не собираются давить на Украину, чтобы она выполняла Минские соглашения в российской редакции. Поэтому мы видим, что в данном случае, скорее всего, украинская сторона доведет до сведения европейских партнеров эту позицию США. Главное для нас - это сохранить евроатлантическую солидарность в этом вопросе", — сказал Мартынов.