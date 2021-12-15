18:16, Сегодня

Гройсман сказал, какой должна быть минимальная заработная плата в Украине "Цены выросли на 30-40% – и это минимум"

Цены на продукты питания в Украине выросли на 30-40%. Об этом заявил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман.

"Я в разных форматах встречаюсь в ток-шоу с представителями действующей коалиции "Слуг народа". У них все нормально. Они говорят, что тарифы у нас умеренные, растущие цены - ничего страшного, потому что это общемировая тенденция. Они не говорят ни о людях, ни об их зарплатах, ни об их пенсиях", - сказал он.

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"Я буквально недавно предложил следующее. Если у нас продовольственная инфляция на продукты питания... Цены выросли на 30-40% - и это минимум, потому что есть позиции по 60%. Маленькими движениями эту проблему не решить. Мы должны понимать, что минимальная заработная плата в стране должна составлять 8000 грн. Как это сделать? Они должны были предложить эти решения. В новом бюджете этого нет. Более того, мы видим сегодня, что малый бизнес страдает", - рассказал Гройсман.

Напомним, группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания, который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Согласно тексту документа, госрегулирование цен на "социальные" продукты питания осуществляется путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя. Перечень продуктов, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров.

Ранее телеведущий и политолог Дмитрий Спивак заявил, что украинцев ждет очередная волна подорожания продуктов уже в начале 2022 года.

"Мы уже не в состоянии обеспечить себя сахарной свеклой. Потому что свеклу мы будем импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит, подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой, сахаром и так далее", - говорит он.