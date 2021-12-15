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"Не справляешься - до свидания": политолог прокомментировал интервью Гордона с Богданом "Я не видел результатов его какой-то работы"

Андрей Богдан был откровенно слабым главой Офиса президента, заявил в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Кирилл Сазонов.

Так он прокомментировал интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Можно у моей бывшей жены спросить, какой я человек. Она расскажет, наверное, много интересного и, возможно, плохого. Но это, скорее, будет говорить не обо мне, а о ней. Зеленский молодец в чем? Не справляешься - до свидания, в народное хозяйство. Богдан, по моему, был откровенно слабым главой Офиса президента. Я не видел результатов его какой-то работы. И Зеленский его уволил. Ну уйди ты с достоинством, уйди спокойно. Нет, он ходит, напоминает о себе. Похоже, в политике "кормят" неплохо, поэтому он хочет в ней остаться и пытается привлечь к себе внимание - не более того. Он неинтересен. Если он хороший юрист, пусть будет хорошим юристом", - сказал он.

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Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.