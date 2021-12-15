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Зеленский в Брюсселе: экс-министр назвал главную цель президента Украины Константин Грищенко надеется на активизацию переговоров по Донбассу

Президент Владимир Зеленский на саммите Восточного партнерства в Брюсселе должен донести до нового канцлера Германии Олафа Шольца позицию Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и российской угрозе.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Нужно разобраться в том, какова будет позиция Германии под новым правительством, в новой системе координат, которые сейчас возникают в связи с новой коалицией. В этом контексте, я думаю, наиболее возможный результат – общая позиция Украины вместе с Германией и Францией по поводу активизации нормандского формата и согласования той основы, на которой возможна такая активизация", – пояснил он.

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По словам экс-министра, в вопросе Донбасса на сегодняшний день акценты смещены:

"Если раньше мы и наши западные партнеры все время беспокоились о том, чтобы ускорить, каким-то образом сдвинуть с места переговорный процесс восстановления суверенитета Украины на Востоке нашего государства, то сейчас, по моему мнению, довольно искусственно, хотя и небезосновательно, он сместился в сторону предупреждения возможного вторжения России на основную часть территории Украины, предупреждения большой войны, что дает дополнительные рычаги России, поскольку ей необязательно начинать эту войну для того, чтобы требовать, и, возможно, даже получить какие-то уступки со стороны западных стран".

Как отметил Грищенко, для Украины согласование общей позиции "является не просто стратегической целью, а задачей на ближайшее время, как восстановить результативный переговорный процесс".

"Все зависит и от готовности тех, с кем мы встречаемся, прислушаться, но также аргументированности нашей позиции. Мы будем иметь нового партнера в лице канцлера Германии. Я не думаю, что он подробно осведомлен со всеми перипетиями переговорного процесса, всех событий, предшествующих тому, что мы имеем сегодня. Но то, что это его беспокоит – очевидно. Нужно воспользоваться концентрацией внимания на украинской тематике, чтобы предложить этот план действий... Наша делегация и президент поехали не просто разговаривать, а с конкретными пунктами, которые будут предложены нашим партнерам. Насколько они обоснованы, я не знаю, но если подготовка была основательной и аргументы убедительны, то это как минимум заложит фундамент для того, чтобы эффективно работать в будущем", - заявил экс-глава МИД.

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Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель принял участие во встрече с лидерами государств-членов ЕС и ассоциированных стран-партнеров.

В преддверии шестого саммита Восточного партнерства лидеры Украины, Грузии и Молдовы представили свое видение приоритетов дальнейшего развития отношений государств "Ассоциированного трио" с Европейским Союзом. Глава украинского государства подчеркнул, что "Ассоциированное трио" должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза.

Зеленский поблагодарил лидеров стран-членов ЕС за поддержку европейских устремлений Украины и за заключение двусторонних деклараций о европейской перспективе нашего государства. Президент пригласил лидеров стран, которые еще официально не зафиксировали свою поддержку, присоединиться к этой инициативе, сообщает пресс-служба президента.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимиру Зеленскому в Брюсселе необходимо заручиться поддержкой Франции и Германии, чтобы Россия не могла навязывать Западу антиукраинскую риторику.