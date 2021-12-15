16:21, Сегодня

Эксперт рассказал, каким может быть итог встречи Зеленского, Макрона и Шольца Эксперт отметил, что Франции и ФРГ придется учитывать позицию США относительно России

Президент Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном может договориться о перезапуске нормандского формата. Как могут отразиться переговоры лидеров трех стран на судьбе Украины, сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" профессор-международник Андрей Мартынов.

"У нас сейчас тупик в переговорном процессе, если обратить внимание на российскую позицию. Эта российская позиция проявилась вчера по результатам релиза переговоров Макрона с Путиным. Путин, в частности, настаивает на известном своем стремлении - подписать письменно соглашение о гарантиях по нерасширению НАТО, по невступлению Украины, Грузии и Молдовы в Североатлантический альянс. Понятно, что НАТО такие гарантии дать не может. Именно такая формулировка вопроса свидетельствует, что Россия пока не очень заинтересована в том, чтобы искать компромисс. То есть трудно найти компромисс с противоположной стороной, если эта противоположная сторона этих компромиссов достигать не хочет", - сказал Мартынов.

Читайте также: Ситуация не в пользу Путина: посол о рестарте нормандского формата

Эксперт отметил, что результатом переговоров может стать продолжение работы нормандского формата на уровне МИД.

"Я думаю, по результатам этой встречи стоит ожидать, что стороны будут рекомендовать министерствам иностранных дел продолжать переговоры в нормандском формате... По итогам переговоров с заместителем Государственного секретаря США мы можем констатировать, что США не собираются давить на Украину, чтобы она выполняла Минские соглашения в российской редакции. Поэтому мы видим, что в данном случае, скорее всего, украинская сторона доведет до сведения европейских партнеров эту позицию США. Главное для нас - это сохранить евроатлантическую солидарность в этом вопросе", — сказал Мартынов.

Он также отметил, что в Евросоюзе пытаются балансировать для сохранения российского интереса.

"Европейские партнеры до сих пор пытаются балансировать, стараются учитывать российский интерес. И по мере этого балансирования все российские требования становятся все более наглыми, направленными на продвижение российских позиций в Восточной Европе. Здесь есть определенные надежды на то, что США заняли четкую позицию - позицию непризнания российской сферы влияния в Восточной Европе. Франция и ФРГ будут вынуждены прислушиваться к этой точке зрения", — сказал эксперт.

Ранее экс-глава МИД Константин Грищенко сообщил, что возможность компромисса Украины с Россией зависит от позиции в Кремле. На данном этапе Москва не видит пространства для этого компромисса. Грищенко также сообщил, чего он ожидает от встречи президента Украины с президентом Франции и канцлером ФРГ.

"Надеюсь, что будет согласована общая позиция по следующему этапу переговоров с Российской Федерацией. Дело в том, что вся тройка заинтересована, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Что можно предложить в качестве компромисса, о котором упоминал секретарь СНБО? Это могут быть какие-то конкретные шаги, которые, возможно, не решают проблему, но все же приведут к прекращению огня, к прекращению потери жизней, к более понятной ситуации вокруг наших границ, к большей транспарентности (открытости – ред.) в передвижении военных сил. Наконец мы, пожалуй, должны быть заинтересованы в восстановлении Договора о вооруженных силах в Европе, который давал такую транспарентность, позволял контролировать ситуацию. Договор об открытом небе, который из-за Трампа мы потеряли. Но, видимо, европейцы, в том числе Украина заинтересованы в этих инструментах. Есть о чем говорить, если нормальная подготовка к такому разговору", — сказал экс-министр.