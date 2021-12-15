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Переговоры Зеленского с Францией и Германией: эксперт спрогнозировал итог Эксперт рассказал, какими должны быть переговоры Украины с лидерами европейских стран

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции и канцлером ФРГ должны происходить с позиции реализма, а не силы. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

"Первая позиция - реализма. Мы должны понимать, что ресурсы Украины предельно ограничены и мы очень зависим от поддержки Запада как в экономическом плане, так и в вопросе обеспечения собственной безопасности. Так что разговор с позиции силы был бы не совсем адекватным", - говорит он.

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Кирюхин отмечает, что украинская дипломатия пока не совсем понимает, что диспозиция сил в Европе немного изменилась после переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Поэтому украинским дипломатам нужно учиться работать по схеме наших партнеров.

"Я имею в виду, что если раньше ми всегда говорили о конфликте между Украиной и Россией, о конфликте с Донбассом и Крымом, то Путин кардинально по другому поставил вопрос повестки дня. Вопрос не связан с Украиной, речь идет о вопросе архитектоники европейской безопасности. И поэтому так активно сейчас включились страны ЕС. Похоже, главы европейских стран поняли, что вопросы гораздо глобальнее, серьезнее", - сказал он.

Эксперт также считает переговоры между представителями Украины, Германии и Франции очень важными:

"У нас поле возможностей довольно узкое. Но важно понимать, что принципиальная позиция европейских партнеров и США - не допускать сдачи украинских базовых интересов, связанных с вопросами безопасности и территориальной целостности. Но разговор Макрона и Шольца с Зеленским будет нужен европейцам для того, чтобы понимать пределы возможностей, на которые может пойти Украина для разработки дальнейшего решения".

Ранее экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, чего он ожидает от встречи президента Украины с президентом Франции и канцлером ФРГ.

"Надеюсь, что будет согласована общая позиция по следующему этапу переговоров с Российской Федерацией. Дело в том, что вся тройка заинтересована, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Что можно предложить в качестве компромисса, о котором упоминал секретарь СНБО? Это могут быть какие-то конкретные шаги, которые, возможно, не решают проблему, но все же приведут к прекращению огня, к прекращению потери жизней, к более понятной ситуации вокруг наших границ, к большей транспарентности (открытости – ред.) в передвижении военных сил. Наконец мы, пожалуй, должны быть заинтересованы в восстановлении Договора о вооруженных силах в Европе, который давал такую транспарентность, позволял контролировать ситуацию. Договор об открытом небе, который из-за Трампа мы потеряли. Но, видимо, европейцы, в том числе Украина заинтересованы в этих инструментах. Есть о чем говорить, если нормальная подготовка к такому разговору", — сказал экс-министр.