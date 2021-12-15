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Зеленскому объявили войну на уничтожение - политтехнолог Андрей Золотарев прокомментировал нашумевшее интервью Андрея Богдана

Президенту Владимиру Зеленскому политические оппоненты объявили войну на уничтожение.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Андрей Золотарев, комментируя интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Господина Богдана интервью нашумевшее... У меня есть хорошее правило - с кем я работал, о них плохо не говорю из чувства элементарных моральных правил. Но как это делает Богдан - Бог ему судья. Ведь он сопричастен. Или уже стремится отбежать, дистанцироваться, перейти на сторону будущих потенциальных победителей? Понятно другое - Зеленскому объявлена война на уничтожение, и шансы на победу у Владимира Александровича очень невысоки - слишком много противников. Дмитрий Ильич Гордон - эффективный и яркий журналист, но он инструмент таких технологических вбросов... Пардон, он на морального авторитета не тянет. А если я вижу Гордон-Богдан, то это политическая технология", - заявил Золотарев.

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Эксперт объяснил, как действует данная политтехнология - "если год назад выглядело "царь хороший - бояре плохие", то теперь и царь, и бояре плохие".

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.