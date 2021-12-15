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Экс-министр объяснил, почему с Россией будет трудно достичь компромисса В Москве не видят простора для достижения компромисса с Украиной, считает бывший глава МИД

Возможность компромисса Украины с Россией зависит от позиции в Кремле. На данном этапе Москва не видит пространства для этого компромисса. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Думаю, что компромисс - это, когда где-то посередине договариваются, и стороны готовы на достижения договоренностей, соглашений, договоров. Я думаю, что пока говорить о том, какие могут быть компромиссы, довольно сложно. И не столько из-за позиции украинской власти, сколько из-за позиции России, потому что она не видит на данном этапе какого-то пространства для компромиссов. Российская позиция заключается в том, чтобы компромисс был достигнут президентом Порошенко, когда он подписал Минские соглашения, где была определена последовательность, по которой должны выполняться те или иные договоренности, заложенные там. Компромисс, видимо, мог быть потому, чтобы сначала передали нам контроль за границей, чтобы проводились выборы на неподконтрольных территориях в соответствии с действующим законодательством. Но это не те компромиссы, которые могут удовлетворить на этом этапе Российскую Федерацию", — сказал бывший глава МИД.

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Константин Грищенко также сообщил, чего он ожидает от встречи президента Украины с президентом Франции и канцлером ФРГ.

"Надеюсь, что будет согласована общая позиция по следующему этапу переговоров с Российской Федерацией. Дело в том, что вся тройка заинтересована, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Что можно предложить в качестве компромисса, о котором упоминал секретарь СНБО? Это могут быть какие-то конкретные шаги, которые, возможно, не решают проблему, но все же приведут к прекращению огня, к прекращению потери жизней, к более понятной ситуации вокруг наших границ, к большей транспарентности (открытости – ред.) в передвижении военных сил. Наконец мы, пожалуй, должны быть заинтересованы в восстановлении Договора о вооруженных силах в Европе, который давал такую транспарентность, позволял контролировать ситуацию. Договор об открытом небе, который из-за Трампа мы потеряли. Но, видимо, европейцы, в том числе Украина заинтересованы в этих инструментах. Есть о чем говорить, если нормальная подготовка к такому разговору", — сказал экс-министр.

Отметим, что накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на брифинге отметил, что Украина готова пойти на компромиссы, чтобы решить конфликт на Донбассе. Данилов также подчеркнул, что компромисс может быть достигнут, если украинские интересы не пострадают, а украинский народ воспримет такие решения без негатива.

"Можем ли мы пойти на компромиссы? Да, можем, но их должен воспринять наш народ. Мы не можем бескомпромиссно что-либо решать и идти на уступки, то, что на сегодняшний день предлагает РФ", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее политолог Сергей Годный сообщил, что Запад меняет риторику в отношении конфликта на Донбассе – Украину все чаще обвиняют в невыполнении Минских соглашений, Россию не упоминают как сторону конфликта.

"Мы стали заложниками неоднозначной политики администрации Зеленского по отношению к Востоку. 2,5 года мы слышали, что у нас есть план – 2 плана, 5 планов, 10 планов. Мы видели ТКГ со спикером, который делает хайп-заявления и многие другие вещи, которые дали аналитикам сделать заключение, что Украина просто не хочет договариваться, не хочет урегулировать ситуацию на Востоке", - сказал эксперт.