10:41, Сегодня

"Они - как шакалы": Гройсман рассказал о кризисе внутри "Слуги народа" То, что происходит в "Слуге народа", можно назвать массовой шизофренией, считает экс-премьер

Те процессы, которые происходят внутри политической силы "Слуга народа", вызывают шок. Об этом заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман.

"Недавно я имел разговор с одним человеком, который очень хорошо разбирается (в ситуации - ред.) внутри депутатского корпуса и "Слуги народа". Он мне сказал, что первый год они были вменяемые, а сейчас они - как шакалы. Они что-то хотят стащить, что-то взять, что-то заработать. Он говорит, что у них просто какая-то мания. Так и сказал мне - они просто грабят", — отметил политик.

Читайте также: "Был с Зеленским на шашлыках": политолог высмеял назначение Гогилашвили

Владимир Гройсман отметил, что в Украине происходит много скандалов, в которых фигурируют имена "слуг народа"

"Я был в шоке услышать это от человека, который понимает процессы внутри. Такого точно (раньше - ред.) не было. У нас же не один случай с заместителем министра (речь идет о заместителе главы МВД Александре Гогилашвили - ред.), а такие случаи (происходят - ред.) постоянно, можно сказать, что каждый месяц. То девушек "легкого поведения" заказывают через сайт в парламенте, то пьяный (нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который якобы был участником ДТП в Киеве 23 августа - ред.) гоняет на автомобиле, то кто-то кого-то "послал", та (речь идет о нардепе Галине Третьяковой - ред.) говорит, что не надо рожать детей. Это катастрофа!" — сказал Гройсман.

Бывший премьер-министр такое явление назвал "массовой шизофренией". Однако он также подчеркнул, что и среди "слуг" есть порядочные депутаты.

"Это реально массовая шизофрения. Вот это, наверное, их и объединило. Хотя не надо говорить за всех, возможно, среди них есть нормальные и порядочные люди. Я думаю, что в середине монобольшинства есть адекватные люди, и они в шоке, и они не знают, что с этим делать, и куда от этого бежать", — сказал Гройсман.

Напомним, на прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Однако вместо того чтобы предъявить документы, чиновник начал вести себя агрессивно.

Также напомним еще об одном событии, о котором Владимир Гройсман упомянул во время беседы с журналисткой Натальей Влащенко. Речь идет о ДТП якобы с участием нардепа Трухина, которое произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По одной из версий, в момент ДТП за рулем мог быть Трухин. В данный момент авария расследуется правоохранительными органами.