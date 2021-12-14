23:54, Вчера

У США есть пять шагов для защиты Украины от Путина: экс-премьер раскрыл детали Владимир Гройсман напомнил о последних заявлениях американской администрации

США в случае открытой военной агрессии России против Украины могут нанести Кремлю сокрушительный удар новыми санкциями.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Комментируя переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, экс-премьер отметил:

"Сам факт, что президент Байден сказал на весь мир о том, что наши принципы непреклонны, мы будем защищать Украину доступным способом, я считаю, что это очень большой шаг".

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Гройсман напомнил, что до этого было заявление главы сенатского комитета Соединенных Штатов по международным делам:

"Он назвал пять абсолютно четких шагов, которые будут сделаны Соединенными Штатами, если Россия начнет вторжение. Это и запрет работы западным инвесторам по суверенному долгу России, это ударит колоссально по России. Фактически я считаю, что эти пять шагов будут сокрушительным ударом - отключение от SWIFT, кардинальное уменьшение закупок нефти и газа у россиян, введение санкций не против кого-то, а против ближайшего круга Владимира Путина, тех олигархов, которые его поддерживают и финансируют".

В то же время политик отметил, что помощи войсками Украине ждать не стоит:

"Если речь идет о странах НАТО, то мы понимаем, что у них есть между собой договор согласно статье 5 - они могут военно вмешиваться, если это касается стран НАТО. Украина не является страной НАТО, поэтому президент Байден сказал то, что написано у них в договорах. Они, в отличие от России, выполняют то, что подписали".

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Гройсман добавил, что у Украины нет другого варианта, чем консолидироваться с международным сообществом, добиться принятия соответствующего пакета санкций против РФ с автоматическим запуском, а также наращивать свой оборонный потенциал.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.

В свою очередь российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.