23:09, Вчера

Гордон предсказал Ермаку интересную судьбу "Он является самым влиятельным главой Офиса президента"

Глава Офиса президента Андрей Ермак является умнейшим человеком. Об этом сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Он является самым влиятельным главой Офиса президента за всю историю Офисов президента, потому что никогда еще ни один президент не был в такой зависимости от главы Офиса", - сказал он.

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По мнению Дмитрия Гордона, президент уже давно не понимает избирателей:

"Я считаю, что в случае неудачи Владимира Зеленского в первой каденции... А на лицо уже неудача - я уже не знаю, что должно произойти, чтобы была удача... Вот в случае неудачи, я думаю, Андрей Ермак пойдет от имени президента на выборы президента. Я думаю, что это у них решенный вопрос. Мне кажется, что президент уже давно не понимает избирателей. Если бы он понимал избирателей, то обращался бы к ним после очередного провала и что-то говорил. Он же ничего не говорит".

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона сказал, что не собирается увольнять главу Офиса президент Андрея Ермака.

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "руководство разных государств, главы аппаратов разных президентов". Также он напомнил, что Ермак возвращал в Украину незаконно удерживаемых Россией.

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, считаю, очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей "нормандской" встречи", - отметил глава государства.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках всю власть в Украине.

"С приказами, которые передает Ермак, соглашается не только начальник разведки, но и все руководители центральных органов власти. Более того, даже не приказы, которые дает Ермак, но и какие-то завотделами, руководителями департаментов в Офисе президента. Почему? Потому что в стране нарушено конституционное устройство власти, в стране нет распределения власти. По Конституции - парламентско-президентская республика, где правительство самостоятельно формируется коалицией. В реальности — полная узурпация власти со стороны президента. И поэтому мне абсолютно понятно, что представитель Зеленского Ермак дает команды, и их выполняют, потому что понятно, что это команды Зеленского", — сказал он.