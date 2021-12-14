22:20, Вчера

Был отдан приказ "посадить" журналистов: Гордон сообщил подробности беседы с Богданом Гордон сообщил страшные подробности, касающиеся удара по свободе слова в Украине, о которых ему рассказал Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил в своем последнем интервью о готовящихся "репрессиях" в отношении ряда украинских журналистов. Об этом сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Что заявил Андрей Богдан? Он заявил, что президент отдал личное указание исполняющему обязанности главы ГБР меня посадить. Меня, журналиста. А также посадить Савика Шустера, Юрия Бутусова, Дмитрия Разумкова и так далее. Кроме того, как сказал Андрей Богдан, Полтавский суд разрешил проводить в отношении меня НСРД - негласные следственно-розыскные действия. В XXI веке в Украине, в демократической стране, которой руководит демократически избранный президент... Зеленский отдал личное указание не просто посадить Гордона, но еще и НСРД проводить. Это значит, что за мной следят, слушают мои телефоны, проводят видеонаблюдения. Журналиста! За что? За то, что я правду говорю?" — сказал Гордон.

Читайте также: Не стоит делать это с Путиным – Разумков дал совет Зеленскому

Гордон сообщил, что власть пытается его обвинить в своей несостоятельности.

"Понимаете, парадоксальная ситуация. Президент врет на каждом шагу, а виноват в этом Гордон. Президент окружает себя идиотами и предателями, русскими агентами, а виноват в этом Гордон. Они воруют миллиардами! Госсекретарь США Блинкен говорит - 40 млрд долларов ежегодно в Украине крадется из государственного бюджета. Они воруют - виноват Гордон. Они разрушают основы государства, разрушают само государство - виноват Гордон. Знаете, я хочу сказать, меня они не запугают, у меня и стержень хороший, и все остальное тоже. Я как говорил правду людям, так и буду продолжать эту правду говорить", — сказал журналист.

Напомним, ранее журналистка Алеся Бацман рассказала о мощной медиа-кампании, которую Офис президента якобы развернул против Дмитрия Гордона.

"После того как Дмитрий Гордон начал критиковать президента Зеленского и его действия, знаете, что произошло? После этого Офисом президента была развернута мощнейшая, атакующая медиа-кампания, на которую тратятся деньги не из личного кармана президента Зеленского, не из кармана кого-то из Офиса президента. Это наши с вами бюджетные деньги, наши с вами налоги", — сказала журналистка.

Неделей ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.