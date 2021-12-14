20:52, Вчера

За Гордона предлагали большие деньги: Бацман о медиа-кампании против журналиста На Дмитрия Гордона за одну неделю были "спущены" 2,5 тысячи ботов, сообщила Алеся Бацман

После того как Гордон начал критиковать Зеленского, Офис президента развернул медиа-кампанию, на которую уходили колоссальные средства. Об этом сообщила в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"После того как Дмитрий Гордон начал критиковать президента Зеленского и его действия, знаете, что произошло? После этого Офисом президента была развернута мощнейшая, атакующая медиа-кампания, на которую тратятся деньги не из личного кармана президента Зеленского, не из кармана кого-то из Офиса президента. Это наши с вами бюджетные деньги, наши с вами налоги", — сказала журналистка.

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Она сообщила, что за неделю на такие медиа-атаки было потрачено 150 тысяч долларов.

"Против Дмитрия Гордона только за ту неделю (на атаку в медиа – ред.) было потрачено 150 тысяч долларов. 2500 ботов! Это такая ботоферма была спущена. Были запущены те нарративы и фейки, которые до этого Владимир Соловьев и Ольга Скабеева использовали у себя в эфирах. Но ими Офис президента не погнушался. Он тут же понес их в массы", - сказала она.

Неделей ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", — говорит он.

Отметим, что также журналист Дмитрий Гордон ранее сообщил о возможности старта активного перемещения нардепов из фракции "Слуга народа" в другие политические силы.

"Депутаты уходят из фракции "Слуга народа". Они будут уходить дальше. Они не хотят связывать себя с той политикой, которая сегодня происходит, властной политикой. Некоторым стыдно, я допускаю это. Некоторых будут покупать. К чему это приведет? Это приведет к распаду парламента. Этот парламент, я думаю, скоро "прикажет долго жить". Потому что парламентского большинства уже де-факто не существует. Монополии "слуг народа" на парламент уже нет. Это закончится тем, что не будет коалиции. Не сможет парламент принимать ничего, подождут несколько месяцев и распустят парламент, и все", — сказал журналист.