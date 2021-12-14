19:56, Сегодня

Зеленский опустился ниже предшественников – Бацман объяснила в чем Журналистка прокомментировала резонансное интервью Андрея Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе преследования журналистов "отличился" больше, чем все его предшественники.

Об этом заявила в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман, комментируя слова экс-главы Офиса президента Андрея Богдана относительно того, что Зеленский якобы дает распоряжения сажать критиков власти.

"С одной стороны, как это серьезно можно воспринимать, потому что это все стало слишком напоминать фильм "Слуга народа", но в формате фарса и трагикомедии, это пародия на пародию. Но с другой стороны... В Украине, в свободной демократической стране президент страны, реагируя на конструктивную критику в свой адрес, на работу журналистов, их профессиональную деятельность, дает команду их посадить", - возмутилась она.

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По словам журналистки, Богдан "не просто сказал, не просто фразу бросил".

"Богдан - первый глава Офиса Зеленского, человек, который делал все, чтобы он пришел к власти, который работал долго с ним, выстраивал все механизмы, который знает, о чем он говорит. Он назвал фамилии, сказал, кому конкретно дал президент приказ это сделать. Он сказал, в каком кабинете это было. Он сказал, какой суд и какой судья пошел против закона и подписал НСРД - это разрешение на негласные следственно-розыскные действия против вышеперечисленных людей и их семей", - заявила Бацман.

Журналистка отметила, что деньги налогоплательщиков, "которые должны идти на защиту граждан, на борьбу с российской агрессией, идут на "хотелки" Владимира Зеленского, которые заключаются в том, чтобы преследовать журналистов либо оппозиционных политиков".

"Очень много людей стали критиковать Зеленского. Это значит - информационная компания? А может, это значит, что президент Зеленский делает что-то не так? Может, это значит, что в нем проблема, а не во всех нас, которые видят эти проблемы, видят эти ошибки и не могут молчать? Может, в зеркало надо посмотреть наконец-то?" - подчеркнула она.

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Бацман добавила, что не помнит "даже у президентов, которые очень плохо закончили в Украине, чтобы они опускались до такого по отношению в первую очередь к журналистам".

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент лично дает команду посадить.

Ранее журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как президент Владимир Зеленский уничтожает свой рейтинг.