19:51, Сегодня

Бацман назвала сценарий сохранения власти, в котором "слуги" не заинтересованы Украинская власть уже сегодня прорабатывает возможные сценарии своего сохранения после выборов, считает Бацман

Власть рассматривает любые возможные сценарии после каденции Владимира Зеленского, кроме тех, когда надо работать на страну. О том, чем это может закончиться, сообщила в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Власть рассматривает любые возможные сценарии удержания и сохранения власти после окончания президентского срока Владимира Зеленского. Все (сценарии – ред.), кроме того сценария, когда власть работает на страну, делает реформы, и действует так, что благосостояние граждан растет, и президент Зеленский может идти на второй срок, где его могут избрать второй раз... Вот этот сценарий власть не хочет использовать. Она использует другие сценарии, продолжая врать, продолжая не выполнять предвыборные обещания. Она ищет всевозможные способы для того, чтобы сохраниться, и думает о сохранении своем потом уже сегодня. Мы видим, как рейтинги падают и их это волнует. Мы просто наблюдаем, а они переживают. Это их толкает на всякие нехорошие мысли", — отметила журналистка.

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Она также обратила внимание на то, чем может закончиться сценарий сохранения власти, в котором есть узурпация и незаконные действия.

"Я вам хочу сказать, что любая попытка пойти против Конституции, пойти вне закона, и через колено переломать ситуацию ради узурпации и ради диктатуры, натолкнется неминуемо на сопротивление народа. Мы в истории Украины это уже наблюдали неоднократно", — сказала она.

Отметим, что ранее журналист Дмитрий Гордон сообщил о возможности старта активного перемещения нардепов из фракции "Слуга народа" в другие политические силы.

"Депутаты уходят из фракции "Слуга народа". Они будут уходить дальше. Они не хотят связывать себя с той политикой, которая сегодня происходит, властной политикой. Некоторым стыдно, я допускаю это. Некоторых будут покупать. К чему это приведет? Это приведет к распаду парламента. Этот парламент, я думаю, скоро "прикажет долго жить". Потому что парламентского большинства уже де-факто не существует. Монополии "слуг народа" на парламент уже нет. Это закончится тем, что не будет коалиции. Не сможет парламент принимать ничего, подождут несколько месяцев и распустят парламент, и все", — сказал журналист.