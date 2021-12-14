18:54, Сегодня

Украина и Запад должны натянуть это на голову Путина: экс-министр сказал, что именно Для Украины важно, чтобы Зеленский смог в Брюсселе встретиться одновременно с Шольцем и Макроном

Владимиру Зеленскому в Брюсселе необходимо заручиться поддержкой Франции и Германии, чтобы Россия не могла навязывать Западу антиукраинскую риторику. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Дипломат считает, что встреча также важна и для того, чтобы наладить отношения с новым канцлером ФРГ.

"Есть как раз новый немецкий канцлер. Для него, конечно, очень важно войти во внешнюю политику. Он является крупным и признанным специалистом по вопросам финансов, по вопросам внутренней политики, а теперь ему нужно "разруливать" геополитику. Давайте пару дней подождем. Если за пару дней состоится (событие, которое способствует разговору - ред.) в нормандском формате, то это будет какое-то продвижение, если не состоится - это будет печально, поскольку нормандский формат дает возможность говорить вместе", – сказал Климкин.

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Также он отметил, почему важно президенту Украины встретиться с канцлером ФРГ и президентом Франции вместе.

"Вместе, где мы есть, где мы можем дать свою аргументацию, где Путин не пытается "надевать на голову" Макрону или Шольцу свои аргументы, которые он там пытается (продвинуть - ред.), как в своих статьях об Украине, где он говорит, что у нас нет истории, государственности, языка, и вообще у нас ничего нет. То есть они (российская власть - ред.) их выдергивают, потом перекручивают, а потом дают Макрону. Конечно, у Макрона есть свои досье, свои файлы, он не верит, но все равно, какие-то вещи у него откладываются (в голове –ред.). Поэтому я за совместные переговоры в нормандском формате", — сказал Климкин.

Экс-министр сообщил, как эффективно Зеленскому начать встречу с канцлером ФРГ.

"Я не знаю, состоится ли завтра совместная встреча. Очень важно, чтобы Владимир Зеленский встретился одновременно и с Шольцем, и с Макроном, чтобы у нас была одна позиция на троих, а мы потом ее пытались "надеть на голову" Путину. Для Шольца - это как новый экскурс. Меркель занималась этим 7 лет, она про это все знает. А вот Шольца нужно обнять по-дружески, тем более, что это будет первая встреча, и сказать: а теперь мы тебе расскажем про Донбасс, о том, что там делает Путин, в чем наша стратегия, давай согласимся, что это будет общая стратегия, давай согласимся, что мы не можем делать это как раньше", — сказал Климкин.

Бывший глава МИД отметил, что результатом такой встречи должна быть сплоченность по общему вопросу.

"Я бы на месте Зеленского начал такой разговор с того, что сказал: главы оккупационных администраций получили партбилеты "Единой России" (российская партия – ред.), и как это называется с точки зрения деятельности? И теперь скажите нам, что это не Россия там всем управляет. Есть эмоциональные аргументы, которые на самом деле "заходят". И вот с этого должен начать завтра Владимир Зеленский встречу с Шольцем, с Макроном. Очень важно, чтобы это была наша общая с немцами, с французами, в конце концов, с Байденом, стратегия. Как джаз - одна мелодия, но играет каждый по-своему. Вот такой "джазовый подход" Владимир Зеленский должен и реализовать завтра в Брюсселе", — сказал Климкин.

Напомним, 15 декабря перед началом саммита Восточного партнерства может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этой вероятности сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет "24 канал".