18:51, Сегодня

Меркель заблокировала оружие для Украины: экс-министр назвал причину Павел Климкин объяснил, почему Германия не дала отправить оружие в Украину

В немецкой газете Bild вышла статья о том, что экс-канцлер Ангела Меркель блокировала поставки оружия в Украину. Ситуацию прокомментировал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Эта история конфиденциальна, в рамках НАТО никто ничего открыто не говорит. Думаю, эта история связана с опасениями немцев, что мы, используя снайперское оружие либо оружие против дронов, будем способствовать повышению градуса противостояния и эскалации, и что Путин это использует. Логика была такая, насколько я знаю из моих немецких источников", — сказал он.

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Экс-министр рассказал о системе продажи оружия в Германии.

"Лично ли Меркель блокировала? Вряд ли это можно сказать. Когда канцлер лично блокирует поставку снайперских винтовок – это возможно, но для Германии это, скорее, исключение. Мы знаем, что немецкая система продажи оружия сложная. Немцы являются пацифистами, немецкое общество очень не любит, когда оружие поставляется, — как бы чего не вышло. За все это время с Германией было очень сложно иметь дела в поставках. Хорошо помню, когда даже высокоточные станки было очень сложно пробивать в Германии, это даже не оружие, а товары двойного назначения. Это немецкий интерес держать ситуацию под контролем, влиять на ситуацию", — сказал он.

Напомним, немецкое издание Bild написало, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО. Согласно информации издания, немецким вето было заблокировано такое вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Источник издания отметил, что Нидерланды также приняли сторону Германии по указанию из Берлина, потому что правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное, кто выступает против продажи.

В конце ноября Германия сняла вето с противодронного оружия EDM4S-UA. Украина получит десять из 20 экземпляров в декабре 2021 года. Но блокада Германией винтовок из США продолжается, пишет Bild.