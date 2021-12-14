17:43, Сегодня

Путин выдвинул условие Байдену по Украине - Фейгин "Это вынужденная ситуация, при которой Киев выбирает меньшее зло, а по сути - совсем другой проект"

Переговоры между лидерами США и России прошли без участия Украины по настоянию Кремля. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

"Это Москва хочет беседовать за спиной Украины. Президент Украины с удовольствием бы принял участие в таких переговорах между Путиным и Байденом. Но этого не хочет Москва. Потому что у нее в отношении Киева есть непосредственные интересы. А какие интересы, например территориальные, или другие есть у Вашингтона по отношению к Киеву? Я не знаю их. Крым захвачен Москвой, часть Донбасса захвачена Кремлем", - говорит он.

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По словам Фейгина, такие отношения между Белым домом и Киевом сложились исключительно из-за войны между Россией и Украиной.

"Я бы сказал, что особая ситуация вот таких отношений между Вашингтоном и Киевом вызвана войной. Не будь войны - все было по-другому. Это вынужденная ситуация, при которой Киев выбирает меньшее зло, а по существу - совершенно другой проект. Украина однозначно в свое время решила присоединиться к коллективному Западу и все. А какой проект предлагает Москва?", - отметил эксперт.

Политик также считает, что Украине не удастся без помощи Запада отстоять свою независимость, если Россия таки решится установить контроль над всем государством.

"Самостоятельно Украина решить проблему своей территориальной целостности от имперских планов Москвы не может. Украина не обладает всеми необходимыми ресурсами для защиты. Ей нужны, если не военная помощь, то политическая поддержка, нужна поддержка Запада. На той стороне всего один субъект, который добивается обратного - Москва", - подчеркнул Фейгин.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После чего 9 декабря состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.