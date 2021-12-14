17:39, Сегодня

Россия хочет перезагрузить отношения с Западом: аналитик о перспективах для Украины Чтобы договоренности РФ с Западом соответствовали интересам Украины, власть должна занять активную позицию, считает Золкина

Украине необходимо занимать более активную позицию, чтобы результат переговоров России с Западом пошел на пользу украинским интересам. Об этом в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщила политический аналитик Мария Золкина.

Эксперт, таким образом, прокомментировала вероятность обсуждения России с Западом украинского вопроса без Украины. Аналитик обратила внимание на тот факт, что президент США Джозеф Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным связался с украинским президентом Владимиром Зеленским только после еще одного разговора, на этот раз уже с западными партнерами.

"Это важный момент. Это говорит о том, насколько украинская сторона вовлечена в подготовку подобных встреч… Несомненно, нам важно, чтобы нам не постфактум, да еще и после разговора с западными партнерами, сообщали о результатах подобных переговоров", — подчеркнула Золкина.

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Она обратила внимание на то, что в переговорах России и Запада украинский вопрос занимает лишь одну часть. По ее словам, Россия сейчас хочет перезагрузить свои отношения с Западом

"Здесь важно, что украинская история сейчас является только одним из эпизодов российских переговоров с коллективным Западом. Первенство здесь имеют Соединенные Штаты Америки со стороны условленного Запада. Но российская сторона с западными визави говорит не только о Донбассе, не только об украинском эпизоде. Это большая попытка России договориться перезагрузить отношения с Западом", — сказала Золкина.

Она также акцентировала внимание на том, что Украина сегодня должна занимать активную позицию, чтобы украинский вопрос не обсуждался "за плечами" нашей страны.

"Для украинской стороны, для власти сейчас критически важно быть максимально проактивными. Если мы будем занимать пассивную позицию, а также предоставлять возможность договариваться о чем-то, пусть даже дружественному к нам Вашингтону, который, бесспорно, является нашим партнером, мы все равно, даже учитывая то, что это США, можем получить определенные договоренности или предложения, которые будут не очень в духе украинских интересов", — сказала она.

Отметим, глава МИД Украины Дмитирий Кулеба на брифинге заявил, что если у Путина и Байдена будут еще какие-то переговоры, то такие переговоры тогда состоятся и у Байдена с Зеленским.

"Если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", — цитирует министра издание "РБК-Украина".

Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение.

Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина. Что она делает для безопасности Украины?" — подытожил Илларионов.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.