09:28, Сегодня

Запад сменил риторику по Донбассу и России - тревожное заявление политолога На Западе считают, что Украина просто не хочет договариваться, отметил Сергей Годный

Запад меняет риторику в отношении конфликта на Донбассе – Украину все чаще обвиняют в невыполнении Минских соглашений, Россию не упоминают как сторону конфликта.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Сергей Годный.

"Мы стали заложниками неоднозначной политики администрации Зеленского по отношению к востоку. 2,5 года мы слышали, что у нас есть план – 2 плана, 5 планов, 10 планов. Мы видели ТКГ со спикером, который делает хайп-заявления, и многие другие вещи, которые дали аналитикам заключить, что Украина просто не хочет договариваться, не хочет урегулировать ситуацию на востоке", - сказал эксперт.

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Политолог привел в пример публикацию в западных СМИ:

"10 числа была публикация Associated Press – Байден заверил украинского лидера в поддержке США в сдерживании России. 10 декабря – это в тот день, когда Байден переговаривался с Зеленским. Они уже перестали говорить на Западе в США в этом издании о том, что Россия является стороной по Донбассу. Тут сказано о том, что Россия аннексировала Крым, но Россия "поддержала боевиков, имеющих другие взгляды на перспективы государства на востоке".

По его словам, "Зеленский и аналитики должны понимать – меняется риторика, меняется доктрина".

"Если до переговоров мы четко отдавали себе отчет и слышали от наших международных партнеров, что Россия не выполняет "Минск", сейчас уже Украину обвиняют в невыполнении "Минска", - пояснил Годный.

Напомним, в России заявляют, что именно Украина затягивает переговоры по Донбассу. В то же время именно Россия оттягивает встречу министров иностранных дел в нормандском формате. Германия и Франция настаивают, что организовать эти переговоры нужно в ближайшее время.

Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу.

"Не прямо в минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там, в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст", — сказал он.