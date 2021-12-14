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Глава МВД боялся уволить Гогилашвили сразу: детали от эксперта Политический эксперт считает, что Монастырский не имел влияния на скандального заместителя

Министр внутренних дел Денис Монастырский сначала побоялся уволить своего заместителя Александра Гогилашвили, попавшего в скандал — об этом заявил в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Сергей Годный.

"Это неординарный случай. Министр сначала пытался просто отстранить... Я так понимаю, была использована практика, которая используется по отношению к депутатам, которые совершают ДТП, и два месяца не могут установить, был он за рулем или не был. С другой стороны, как мне говорят специалисты из полиции, просто министр боялся, потому что это не его человек. Это человек, который был назначен сверху, с Банковой. Это человек президента Зеленского, который назначен на эту должность, и человек, на которого он (министр — ред.) фактически не имеет влияния", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что нужно сделать с Гогилашвили после скандала.

"Попытка власти его просто отстранить ничего общего со справедливостью не имеет. Тут есть признаки преступления, как минимум, 345 ст. Уголовного кодекса, и большое количество экспертов говорит, что нужно проводить расследование. Мы видели давление на правоохранителя, возможно, телесные повреждения, плюс квалификация может предусматривать предварительный сговор с группой лиц, в конце концов, что он там делал (в Краматорске — ред.) Он не свой для системы полиции, но это показатель того, что президент, который два года назад рассказывал, что у него большое количество специалистов за спиной, по большому счету, имеет специалистов невысокого качества", — сказал он.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.