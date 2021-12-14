16:11, Сегодня

Нардеп назвал две серьезные проблемы в скандале с Гогилашвили "Мы готовы приобщиться к созданию ВСК в парламенте"

Скандал с экс-замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили является очень позорным фактом для власти в целом. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

"Мы готовы приобщиться к созданию ВСК в парламенте, потому что надежды, что правоохранительные органы объективно разберут эту ситуацию, все меньше и меньше, потому что они подотчетны властям. Но мне кажется, что это уже постоянная практика и лицо команды президента. Было бы хорошо установить обстоятельства не о том, что его уволили, а как это лицо пришло к руководящей должности в системе исполнительной власти, и сколько таких еще есть на сегодняшний день. Это кадровый провал политики", – сказал он.

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По его словам, в этой ситуации есть две стороны:

"Здесь возникает вопрос: кто рекомендовал, кто давал представление на назначение - как и предыдущий министр, так и нынешний на переназначение, - кто проводил специальную проверку, какие кадры изучали документы, повышающие его высшее образование и вообще весь предыдущий путь?.. Если это была команда президента, то кто ее выполнил, не проведя все формальности? Очень важно, чтобы в окружении президента были люди, которые умеют говорить "нет", когда это на грани нарушения закона. Это одна сторона проблемы. Следующая сторона проблемы – я тоже работал в структурах МВД. Извините, но такого хамского отношения к подчиненным я никогда не видел. Более того, даже не предполагал, что такое может быть. Во-первых, панибратство; во-вторых, пренебрежение; в-третьих, это же коллеги – как с ними идти в бой, когда ты себя так ведешь. Это говорит о том, что этот человек не прошел элементарные ступени прохождения службы в "погонах".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.