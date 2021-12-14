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Сближение России с Китаем несет угрозы для Украины - дипломат "Абсолютно понятно, что Пекин и Москва хотят представить объединенный фронт"

Сближение Российской Федерации с Китаем закономерно, ведь обе страны воюют политически и экономически со странами Запада. Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель украинской службы "Радио Свобода" Богдан Нагайло.

По его словам, союз между двумя странами может угрожать и Украине:

"Не забывайте, что Украина есть не только между Россией и Китаем, но еще и между США и Китаем. Думаю, что совершенно понятно, что Пекин и Москва хотят представить объединенный фронт, как Байден и западные лидеры на прошлой неделе пытались показать единую позицию по отношению к РФ", - говорит он.

По мнению Нагайло, сближаясь с Китаем, РФ пытается биполяризовать политические процессы в мире.

"Не забывайте, что России не только плечо Китая нужно иметь. Мы говорим о "Северном потоке-2", об энергии, которая идет на Запад и страны становятся зависимыми от российской энергии. Но есть эта ужасная труба, которая идет в Китай, и Китай тоже становится зависимым от РФ", - отметил он.

Ранее стало известно, что руководство США будет бойкотировать Олимпиаду-2022 в Китае. Официальная причина – нарушение прав человека в Китае. Речь идет об ущемлении прав уйгуров – коренного населения крупнейшего региона Китая. В Китае для уйгуров создали лагеря перевоспитания, куда свозят всех уйгуров под предлогом борьбы с экстремизмом.

Журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, к чему приведет новый виток конфликта между Америкой и Китаем.

"Сейчас в Европе и США частным компаниям становится все более выгодно продавать свои товары немножко дороже, но без негативной этической нагрузки, вроде использования рабского труда. В конкурентной борьбе между низкой ценой и высокими принципами впервые в истории человечества принципы начинают побеждать. И это очень плохие новости для диктаторских режимов по всему миру. Очень скоро может выясниться, что их товары, какими бы дешевыми и качественными они ни были, просто не будут покупать по этическим соображениям", - говорит он.