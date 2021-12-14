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Референдум по Донбассу - нардеп объяснила, зачем это власти "Я могу четко сказать, без референдума: Крым – Украина, Донетчина и Луганщина – Украина".

Вопрос референдума по Донбассу и Крыму - попытка оправдать какие-то уступки, которые, возможно, президент Владимир Зеленский и его команда хотят сделать для России. Такое мнение озвучила в эфире программы "Сегодня Утро на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Голос" Кира Рудик.

"Такой референдум – попытка оправдать какие-то уступки, которые, возможно, президент и его команда хотят сделать для России. Мы будем возражать против этого и считаем это абсолютной попыткой сдать наши позиции. Этого делать нельзя", – сказала она.

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Рудик отметила, что фракция "Голос" не поддержит инициативу Владимира Зеленского.

"Я могу четко сказать, без референдума: Крым – Украина, Донетчина и Луганщина – Украина, все. О чем здесь спрашивать, о чем здесь говорить? И это задача президента, с которой он приходил к власти для того, чтобы вернуть наши территории", - заявила нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 декабря в эфире телеканала "1+1" не исключил проведения в Украине референдума по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", - заявил Зеленский.

Украинский дипломат Валерий Чалый в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинские власти не должны соглашаться на референдум, пока территория ОРДЛО остается оккупированной, и Россия отказывается гарантировать прекращение огня.

"Но справедливости ради – там же есть Путин, есть армия. Мы обсуждаем сейчас уже следующий шаг, у нас угроза никуда не делась. У нас на январь есть и энергетические угрозы, мы берем электроэнергию у агрессора – у России через Беларусь. Мы сейчас еще рано обсуждаем референдумы. У нас Россия не выполнила ничего по прекращению огня. У нас пленных 400 человек у них, у нас в Крыму смотрите, что делается, у нас Азов на 70% вчера перекрыли россияне. Какие референдумы? Защитить страну сначала", - отметил он.