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Это преступное кумовство – нардеп о скандале с Гогилашвили Кира Рудик раскритиковала кадровую политику президента

Народные депутаты предложили провести расследование по делу о назначении заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили, попавшего в громкий скандал. Об этой инициативе высказалась в программе "Сегодня утро" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Голос" Кира Рудик.

"Конечно, фракция "Голос" присоединится к такому расследованию о назначении Гогилашвили. Мы считаем, что его необходимо было увольнять сразу, реакция президента и Офиса президента была немного запоздалой. Но вопрос остается открытым — это кадровая политика Зеленского и его команды. Он приходил под эгидой отсутствия кумовства, а сейчас мы видим, что это не просто кумовство, а преступное кумовство, которое приводит к тому, что у нас не одна "крыса" во властных кабинетах, а, скорее всего, намного больше", — сказала она.

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Рудик заявила о рисках такого назначения для страны.

"Как страна в войне мы должны абсолютно четко понимать, какие риски для страны имеют такие назначения и какой риск несет то, что для президента и его команды это нормально, что человек с вероятным российским гражданством и с такой репутацией работает и позволяет себе такие высказывания, которые он делал. Кстати, я хочу поздравить правоохранителей и поблагодарить их за то, что они выполняли свою работу и не реагировали на хамство, с которым им пришлось столкнуться", — сказала она.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили — в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.