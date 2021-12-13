23:56, Вчера

Гогилашвили проверяла ФСБ: Пискун рассказал, как это случилось Святослав Пискун сделал неожиданное заявление по поводу Александра Гогилашвили

Экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили, недавно устроивший скандал с патрульными полицейскими на блокпосте возле Краматорска Донецкой области, прошел проверку российской ФСБ перед тем, как стать помощником российского боксера и депутата Госдумы Николая Валуева. Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Он точно проходил проверку ФСБ, там проверили даже в каком роддоме он родился и правильно ли записали дату его рождения, с кем в школе дружил, с кем ссорился. Более того, Валуев – символ российской силы, бокса. Он личный друг Владимира Владимировича (Путина,-ред) И бывает, что встречается с ним. Как вы думаете, проверили ФСБ окружение Валуева, перед тем, как назначить помощником нашего, так сказать, товарища? Конечно, что проверили", - говорит он.

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Прокомментировал Пискун и слухи о том, что Гогилашвили, как замминистра, пользовался бронированным автомобилем.

"Бронированная машина в МВД есть только у министра, насколько мне известно. Наверное, у него какие-то специальные полномочия и государство переживает при его жизни. Поэтому, конечно, ему выделили бронированный автомобиль".

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Также Святослав Пискун отметил, что когда занимал должность генерального прокурора Украины, ездил не на броневике, а на обычном старом автомобиле.

"У меня была обычная, еще и старая. Новую мне не купили, потому что денег не было. Надо было решать: давать премии или автомобиль купить. И я ездил на старом авто".

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосте возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" назвал ситуацию с Гогиашвили "позорным случаем".

"В страшном сне нельзя было бы представить, чтобы за время каденции министра внутренних дел Арсена Авакова хоть один позорный случай с участием любого чиновника был скрыт или не получил огласки. Вы ни одного такого случая не вспомните... После того, как ушел сильный министр, к большому сожалению, началось "быкование" - откровенное, наглое. К сожалению, нынешняя правоохранительная система делает все для того, чтобы "крышевать" своих и максимально скрывать те позорные поступки, которые рано или поздно выходят на поверхность", - подчеркнул Шкиряк.