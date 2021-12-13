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Референдум по Донбассу и Крыму: Шкиряк рассказал, почему этого никогда не будет Экс-советник министра внутренних дел о невозможности проведения в Украине референдума по Донбассу и Крыму

Вопросы референдума по Донбассу и Крыму не смогут реализовать. Такое мнение озвучил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Так, он назвал идею украинской власти проявлением популизма и напомнил, что оккупационная российская власть на временно оккупированная территория Донецкой и Луганской области выдала более 600 тысяч российских паспортов.

"Они бахвалятся каждый раз из своих пропагандистских каналов, что до конца года будет миллион, а там дальше и весь Донбасс будет с российскими паспортами. Крым - наша территория, нагло аннексированная. Там уже 50 тысяч российского контингента. Единственный путь, которым мы можем вернуть наши потерянные территории – это исключительно условия Украины", – говорит он.

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По его словам, если украинские власти согласятся на условия РФ, это будет означать конец украинской государственности.

"На условиях Путина для нас это катастрофа. Технология, которая запущена им, чтобы отдать нам Донбасс в том виде, в котором он хочет отдать: с особым статусом, автономией - фактический шаг к федерализации Украины. Этого нельзя делать. Поэтому мы сейчас находимся на определенной растяжке, это серьезная ситуация и вызов для страны. Вопрос референдума не будет реализован. Но как двигаться дальше – вопросы дипломатии и украинского народа".

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский на телеканале 1+1 допустил возможность референдума в Украине по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", - заявил Зеленский.

Украинский дипломат Валерий Чалый в эфире общенационального канала "Украина 24" отметил, что Украина не может обсуждать референдум по Донбассу, пока территория ОРДЛО остается оккупированной и Россия отказывается гарантировать прекращение огня.

"Но справедливости ради – там же есть Путин, есть армия. Мы обсуждаем сейчас уже следующий шаг, у нас угроза никуда не делась. У нас на январь есть и энергетические угрозы, мы берем электроэнергию у агрессора – у России через Беларусь. Мы сейчас еще рано обсуждаем референдумы. У нас Россия не выполнила ничего по прекращению огня. У нас пленных 400 человек у них, у нас в Крыму смотрите, что делается, у нас Азов на 70% вчера перекрыли россияне. Какие референдумы? Защитить страну сначала", - отметил он.