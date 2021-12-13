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Референдум по Донбассу: дипломат объяснил, что не так с идеей Зеленского Власти хотят переложить свою ответственность на народ, считает Валерий Чалый

В Украине рано обсуждать референдум по Донбассу, пока территория ОРДЛО остается оккупированной и Россия отказывается гарантировать прекращение огня.

Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о возможности такого референдума.

Дипломат отметил, что такой референдум будет противоречить Конституции Украины:

"Уменьшение территории невозможно, потому что есть часть третья статьи 2 Конституции Украины первой главы. И есть часть первая статьи 157 - изменения, направленные на нарушение территориальной целостности. То есть это невозможно. Невозможно отдать территорию".

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По его словам, парламент "может быть вовлечен в следующую историю – они запустят этот процесс, переложив ответственность на народ".

"Люди на вопрос, который творчески сформулируют - хотите ли установления мира, соответственно, признания на 90 лет аренды Крыма Россией, например. Люди проголосуют за такое? Может и проголосуют. Это делать власть украинская не имеет права", - подчеркнул Чалый.

Как пояснил дипломат, "люди не могут замещать президента, парламент, правительство – вот в чем вопрос".

"Но справедливости ради – там же есть Путин, есть армия. Мы обсуждаем сейчас уже следующий шаг, у нас угроза никуда не делась. У нас на январь есть и энергетические угрозы, мы берем электроэнергию у агрессора – у России через Беларусь. Мы сейчас еще рано обсуждаем референдумы. У нас Россия не выполнила ничего по прекращению огня. У нас пленных 400 человек у них, у нас в Крыму смотрите, что делается, у нас Азов на 70% вчера перекрыли россияне. Какие референдумы? Защитить страну сначала", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 10 декабря в эфире телеканала "1+1" не исключил проведения в Украине референдума по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", - заявил Зеленский.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что заявление президента Владимира Зеленского насчет референдума по Донбассу является безответственным.

"Безусловно, я и партия "Голос" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно. Во-первых, это совершенно безответственно со стороны власти. За 2,5 года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе. Все, что мы слышали - это разрозненные идеи типа посмотреть в глаза Путину и увидеть там мир", - заявила она.